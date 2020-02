Gillian Anderson jako Margaret Thatcher na planie "The Crown". Zobacz metamorfozę aktorki w Żelazną Damę

Już niedługo historia o rodzinie królewskiej serwowana przez Netfliksa wejdzie w kolejną erę Wielkiej Brytanii - twarde rządy Margaret Thatcher. W Żelazną Damę wcieliła się Gillian Anderson. W internecie opublikowano zdjęcia z planu czwartego sezonu "The Crown". Jak gwiazda "Z Archiwum X" prezentuje się jako szefowa brytyjskiego rządu?

"The Crown" sezon 4 - Gillian Anderson jako Margaret Thatcher

51-letnia aktorka wcielała się w bardzo różne role. Postać Margaret Thatcher będzie dla niej prawdziwym wyzwaniem. Okazuje się, że dla fanów Anderson również.

" Gillian Anderson jako Margaret Thatcher w "The Crown" naprawdę mnie przeraża. Nigdy nie czułem się bardziej pogubiony seksualnie w moim życiu. "

Najwyraźniej nie wszyscy miłośnicy talentu gwiazdy dobrze znieśli jej metamorfozę. Anderson niejednokrotnie wcielała się w ponętne postacie kobiece i jej widok w roli konserwatywnej polityczki nie wszystkim przypadł do gustu. Chociaż aktorka jest obecnie w bardzo podobnym wieku, co odgrywana przez nią bohaterka, charakteryzatorzy musieli się natrudzić, by postarzyć Anderson. Na zdjęciu, które trafiło do sieci, możemy zobaczyć efekt ich pacy.

Aktorka w wywiadzie dla Guardian skomentowała swoją najnowszą rolę.

" Thatcher bez wątpienia była groźna, ale ja rozkoszuję się zgłębianiem tego, co jest pod jej powierzchownością i muszę powiedzieć, że zakochałam się w ikonie, która nie zależnie od tego, czy była kochana, czy potępiania, zdefiniowała całą epokę. Jestem podekscytowana dołączeniem do ekipy "The Crown" i tym, że mam szansę sportretować tak skomplikowaną i kontrowersyjną kobietę. "

W nadchodzącym sezonie serialu Netfliksa zobaczymy szczyt kariery politycznej Thatcher oraz jej konfrontację z rodziną królewską. Jak Anderson poradzi sobie w nowej roli? Przekonamy się za jakiś czas.

"The Crown" sezon 4 - kiedy premiera?

Margaret Thatcher to niejedyna historyczna postać, która zadebiutuje w kontynuacji serialu. W czwartym sezonie pojawi się również księżna Diana, w którą wcieli się Emma Corrin. W roli królowej Elżbiety II powróci Olivia Colman. Na razie przedstawiciele Netfliksa nie zdradzili, kiedy nowe odcinki "The Crown" trafią na platformę. Wiadomo jednak, że premiera ma się odbyć jeszcze w 2020 roku. Gillian Anderson możemy obecnie podziwiać w innym serialu platformy - drugim sezonie "Sex Education".

Zobacz też: Jakich wartościowych lekcji udzielił nam serial "Sex Education"? Zobaczcie wideo od Netflix