Główni bohaterowie "Wiedźmina" na niepublikowanych dotąd zdjęciach z 1. sezonu [GALERIA]

"Wiedźmin" zadebiutował już jakiś czas temu, jednak wciąż wzbudza silne emocje. Platforma Netflix nie zwalnia tempa i do tej pory promuje swój najnowszy hit. W sieci ukazała się właśnie pokaźna porcja niepublikowanych dotąd zdjęć. Musimy przyznać, że niektóre są naprawdę piękne.

"Wiedźmin" - główni bohaterowie na niepublikowanych dotąd zdjęciach

Zdjęcia zawdzięczamy stronie Far Far Away Site, która opublikowała galerię. Na poniższych zdjęciach widnieją zarówno główni, jak i poboczni bohaterowie, podczas najważniejszych wydarzeń z pierwszego sezonu.

Na obecną chwilę nie wiadomo z ilu sezonów składał się będzie serial. Zdjęcia do drugiej serii rozpoczną się już w połowie lutego, a nowe odcinki zadebiutują w bibliotece Netfliksa w 2021 roku. Niestety, dokładniejsza data premiery jest niemożliwa do oszacowania.

