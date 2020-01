Główny bohater z serialu "Doktor Who" czarnoskórą kobietą? Na to wskazuje najnowszy odcinek

Jeden z najdłużej nadawanych seriali w brytyjskiej telewizji - "Doktor Who", wciąż jest bardzo popularny wśród fanów science fiction. Chociaż nadal powstają nowe przygody tytułowego kosmity, twórcy postanowili pogrzebać również w jego przeszłości, ujawniając nieznany dotąd fakt na temat Doktora. Okazuje się, że miał jeszcze jedno, nieujawnione wcześniej wcielenie - był czarnoskórą kobietą.

"Doktor Who" sezon 12 - Doktor był kiedyś kobietą?

Kiedy w 2017 roku twórcy zdradzili, że Doktor odrodził się jako kobieta, niektórzy fani nie byli z tego faktu zadowoleni. Do tej pory w istotę przybierającą po śmierci nowe formy zawsze grali mężczyźni. Obecnie trzynaste wcielenie Doktora odgrywa Jodie Whittaker. Okazuje się jednak, że wcale nie jest pierwszą kobietą, której powłokę przyjął kosmiczny podróżnik.

W piątym odcinku dwunastego sezonu "Doktora Who" zatytułowanym "Fugitive of the Judoon", poznajemy Ruth Clayton - postać graną przez Jo Martin. W końcu okazuje się, że kobieta nie jest prawdziwa. W rzeczywistości Ruth była jednym z poprzednich wcieleń protagonisty, którego nie ukazano nigdy w trwającym od lat 60. serialu. To dość duży krok naprzód ze strony twórców serialu, bo Ruth to nie tylko postać kobieca, ale również czarnoskóra. Dotychczas aktorzy wcielający się w Doktora zawsze byli biali.

Wszystkim hejterom retconu od razu tłumaczymy, że pomysł na nieujawnionych wcześniej regeneracji Doktora wcale nie jest taki nowy, jakby się mogło wydawać. W podobny sposób zaprezentowano wcielenia Władcy Czasu w finale sezonu siódmego (w Doktora wcielił się John Hurt) i specjalnym odcinku z okazji 50-lecia serialu. Należy więc pamiętać, że numeracja kolejnych odrodzeń głównego bohatera jest więc umowna, bo cała historia postaci nie została jeszcze zgłębiona.

"Doktor Who" sezon 12 - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Kolejne odcinki dwunastego sezonu "Doktora Who" są dostępne na BBC i BBC Polska co niedzielę. Najbliższe spotkanie z Władcą Czasu odbędzie się 2 lutego 2020 roku. Oprócz Whittaker w serialu występują Bradley Walsh, Tosin Cole i Mandip Gill.

Zobacz też: Corey Taylor na planie serialu "Doktor Who"