"Gra o tron" - prequel serialu z oficjalną datą premiery. Kiedy zobaczymy "House of the Dragon"?

Chociaż serial "Gra o tron" dobiegł już końca, nie oznacza to, że pożegnamy się ze światem stworzonym przez George'a R.R. Martina na zawsze. Stacja HBO pracuje bowiem nad spin-offem i jednocześnie prequelem słynnej adaptacji, który opowie o rodzie Targaryenów. Kiedy "House of the Dragon" trafi na antenę HBO?

"House of the Dragon" - kiedy premiera serialu?

Dziennikarze Variety rozmawiali na temat nadchodzącej produkcji z Caseyem Bloysem - szefem programowym HBO podczas Television Critics Association. Oczywiście nie zdradzono żadnych szczegółów. Bloys potwierdził, jednak kiedy zobaczymy spin-off "Gry o tron". Fani fantastycznego świta będą zawiedzeni i muszą uzbroić się w cierpliwość. Według przedstawiciela HBO "House of the Dragon" trafi na antenę stacji dopiero w roku 2022. To oznacza, że na serial jeszcze trochę poczekamy.

"House of the Dragon" - o czym będzie serial?

Nowy serial również będzie opierał się na twórczości Martina. Twórcy do napisania scenariusza sięgnęli po "Ogień i krew" - książkę z 2018 roku, będącej historią rodu Targaryenów. Akcja dzieje się na długo przed wydarzeniami ukazanymi w sadze "Pieśni lodu i ognia" więc w serialu nie powrócą dobrze znane postacie. Zobaczymy wydarzenia rozgrywające się 300 lat przed Rebelią Roberta Baratheona i poznamy potężnych przodków Daenerys Targaryen. Nad serialem oprócz samego Martina będzie czuwał Ryan Condal. Za reżyserię pilotażowego odcinka odpowie Miguel Sapochnik. Pierwszy sezon "House of the Dragon" będzie liczył 10 odcinków.

