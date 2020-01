Doczekamy się crossovera "Riverdale" i "Sabriny"? Komentarz aktorki nie pozostawia wątpliwości

Trzeci sezon "Chilling Adventures of Sabrina" na nowo rozbudził nadzieje fanów na crossover z "Riverdale". Najnowsze odcinki aż pękały w szwach od nawiązań do serialu z Archiem w roli głównej. Czy Andrews i Spellman w końcu się spotkają? Szanse na to oceniła aktorka wcielająca się w jedną z głównych bohaterek w "Riverdale".

Czy crossover "Riverdale" i "Chilling Adventures of Sabrina" w końcu powstanie?

Camila Mendes znana jest z roli Veroniki Lodge w "Riverdale". Aktorka udzieliła ostatnio wywiadu, związanego z przedłużeniem serialu o kolejny, piąty już, sezon. Padło wówczas pytanie o nieszczęsny crossover z "Chilling Adventures of Sabrina", na który fani obu produkcji czekają od dawna. W końcu łączy je ten sam twórca, a akcja rozgrywa się w jednym uniwersum. Niestety, zdaniem gwiazdy "Riverdale" szanse na spotkanie Archiego i ekipy z nastoletnią czarownicą są niewielkie, żeby nie powiedzieć znikome. Na przeszkodzie stać ma... Netflix.

" Myślę, że to się nie wydarzy, bo ["Chilling Adventures of Sabrina" - przyp. red.] to serial Netfliksa. Gdyby była to produkcja CW, to szanse byłyby ogromne. Nasza historia przetnie się raczej z "Katy Keene", która zadebiutuje już wkrótce. "

Twórca obu serialu wykazuje jednak znacznie więcej optymizmu. Roberto Aguirre-Sacasa wyznał ostatnio, że jest wielkim fanem crossoverów i różnego rodzaju easter eggów. Wobec potencjalnego crossovera "Sabriny" i "Riverdale" miałby jednak konkretne oczekiwania.

" Jeśli kiedykolwiek stworzylibyśmy ten crossover, musiałby mieć on więcej sensu niż chwytliwa sztuczka i naprawdę pchać fabułę do przodu. Jestem pewien, że istnieje uniwersum, w którym ma to miejsce. Chcę jednak żeby to ze sobą współgrało, było przemyślane, głębokie i wyjątkowe. "

W 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina" pojawiło się naprawdę wiele nawiązań do "Riverdale", a główni bohaterowie nawet zawitali w "ulubionym miasteczku Ameryki". Kij ma w tym przypadku dwa końce, bowiem w odcinku "Riverdale" zatytułowanym "Varsity Blues" pojawił się bohater z "Sabriny" - Billy Marlin futbolista z Baxter High Ravens, który prześladował niegdyś Theo.

Roberto Aguirre-Sacasa niejednokrotnie podkreślał, że uwielbia wszelkiego rodzaju nawiązania, jednak ich coraz większe nagromadzenie budzi uzasadnione domysły. Twórcy i aktorzy wyłącznie grają na zwłokę i crossover faktycznie powstanie, czy skończy się jedynie na easter eggach? O tym zapewne przekonamy się w najbliższej przyszłości.

