Gwiazdor "Przyjaciół" odpowiedział na zarzuty o homofobię i rasizm. Co sądzi o kontrowersyjnych żartach?

Nie ma chyba bardziej popularnego sitcomu niż kultowi "Przyjaciele". Jednak z dzisiejszej perspektywy produkcja przez wielu widzów oceniana jest jako obraźliwa w stosunku do wszelkiego rodzaju mniejszości. Aktor David Schwimmer - jeden z gwiazdorów "Przyjaciół" postanowił skomentować te zarzuty.

"Przyjaciele" - czy serial był homofobiczny i rasistowski? David Schwimmer odpowiedział

Chociaż produkcja zadebiutowała w 1994 roku, dzięki platformom streamingowym przeżywa ostatnio renesans. Prawdopodobnie na ponowny sukces serialu wpływ miało również jego 25-lecie. Młodsze pokolenie nie było jednak tak zachwycone, jak widzowie, którzy oglądali "Przyjaciół" na bieżąco. Według millenialsów serial wielokrotnie narusza granice dobrego smaku, w niewybredny sposób utrwalając krzywdzące, seksistowskie, transfobiczne, homofobiczne i rasistowskie stereotypy.

David Schwimmer promuje obecnie swój najnowszy serial pod tytułem "Intelligence". W wywiadzie dla "The Gurdian" został zapytany o "Przyjaciół", którzy sprawili, że stał się gwiazdą rozpoznawalną na całym świecie. Nie zabrakło też pytania o opinię na temat serialu pokolenia Y. Aktor postanowił bronić sitcomu.

" Nie obchodzi mnie to. Prawda jest taka, że serial, jak na tamte czasy był przełomowy, jeśli chodzi o sposób, w jakim podchodziliśmy do seksu, seksu z zabezpieczeniem, związków i małżeństw homoseksualnych. W pilocie serialu żona mojego bohatera zostawiła go dla kobiety, był homoseksualny ślub mojej eks i jej dziewczyny, w którym uczestniczyłem. Wydaje mi się, że problemem dzisiejszego świata jest to, że istnieje zbyt wiele sfer, które rzadko rozpatruje się w ich kontekście. Trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia tego, co serial próbował w tamtym czasie zrobić. Jestem jedną z pierwszych osób, która mówi, że coś jest nieodpowiednie, czy niewłaściwe, ale wydaje mi się, że w tamtym okresie mój barometr nie wychodził poza skalę. Byłem bardzo zaangażowany w problemy społeczne i równościowe. "

Aktor zdradził, że to właśnie on naciskał na twórców serialu, by wprowadzić zróżnicowanie, jeśli chodzi o kolor skóry postaci występujących w "Przyjaciołach". Nie ma co ukrywać, że wszyscy główni bohaterowie byli biali, co w dzisiejszych czasach byłoby raczej nie do pomyślenia. Schwimmer nalegał, by wśród postaci drugoplanowych było więcej aktorów o innych kolorach skóry.

" Byłem świadomy braku różnorodności i optowałem za tym przez lata, by Ross spotykał się z kolorowymi kobietami. Jedna z jego pierwszych dziewczyn ukazanych w serialu była Amerykanką pochodzenia azjatyckiego, a potem spotykał się z Afroamerykankami. To był bardzo świadomy nacisk z mojej strony. "

Jak widać, punkt widzenia różni się od punktu siedzenia. To, co teraz uchodzi za homofobię, rasizm czy seksizm, jeszcze kilkanaście lat temu było przełomem, mającym za zadanie oswoić widzów ze zjawiskami, które były dla nich obce. W tym wypadku kontekst jest bardzo ważny, co nie zmienia faktu, że kilkukrotnie twórcy "Przyjaciół" poszli po bandzie.

"Przyjaciele" - gdzie oglądać serial?

Amerykańscy fani "Przyjaciół" zostali pozbawieni dostępu do serialu, ponieważ na początku 2020 roku produkcja zniknęła z Netfliksa. Wszystko dlatego, że kultowy sitcom trafi niebawem na nową platformę HBO Max, gdzie nie tylko trafią wszystkie sezony, ale również specjalny odcinek jubileuszowy. Na szczęście polscy widzowie mogą nadal śledzić losy Rossa i jego przyjaciół na Netfliksie (przynajmniej na razie) i sami ocenić, czy serial jest obraźliwy, czy może rzeczywiście wyprzedzał w progresywności swoją epokę.

Czy "Przyjaciele" to serial, który obraża mniejszości? Bez przesady. Trochę dystansu! Kiedyś być może nie był (dla wszystkich), ale teraz zdecydowanie jest Tak. Te żarty były bardzo krzywdzące

