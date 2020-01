HBO GO przedstawiło ofertę na luty 2020. Wśród nowości m.in. "Rocketman"

Nadchodzący miesiąc przyniesie również premiery filmowe - będzie wśród nich nagrodzony dwoma Złotymi Globami "Rocketman", czyli opowieść o wczesnych latach życia Eltona Johna, w rolę którego wciela się Taron Egerton. Film został nominowany w tym roku do Oscara w kategorii "najlepsza piosenka". Dla fanów historii o zagrożeniach z kosmosu nowa propozycją jest film "Men in Black: International" z Chrisem Hemsworthem oraz Tessą Thompson w rolach głównych, oraz "Brightburn: Syn ciemności"z Elizabeth Banks w roli matki niebezpiecznego nastolatka.

HBO GO - nowości na luty 2020

HBO poinformowało też, że z okazji Super Bowl, które odbędzie się 2 lutego 2020 roku, przesunięciu ulega premiera odcinków, które wg harmonogramu miały mieć swoją premierę właśnie tego dnia (dotyczy to seriali "Outsider", "Avenue 5" oraz "Pohamuj entuzjazm 10"). Odcinki te premierowo zostaną dodane do HBO GO ostatniego dnia stycznia.

Tak prezentuje się natomiast pełna, chronologiczna lista nowości, które pojawią się na HBO GO w lutym 2020 roku:

1 lutego

Magicy IV, odc. 1-13 (cały sezon)

Dumbo

Geneza

Hardkor Disko

2 lutego

Hotel Mumbaj

Tazzeka

Kraina cudów

3 lutego

A może Adolf?

4 lutego

McMiliony, odc. 1

All American II, odc. 11

5 lutego

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 2

Ich własna liga

6 lutego

Prezydent z kreskówki III, odc. 2

Szczypta romansu

7 lutego

Babylon Berlin II, odc. 5-6

Nowy papież, odc. 9

Opowiedz mi bajkę II, odc. 10

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 12

Młody Sheldon III, odc. 14

OK K.O.! Po prostu walcz, odc. 1-58 (cały sezon)

Między nami bliźniętami

Na planie

8 lutego

W potrzebie IV, odc. 1

Kopciuszek

Rafaël

9 lutego

Współczesna rodzina XI, odc. 1

Rocketman

Najlepsi wrogowie

Dzień po moim odejściu

10 lutego

Kidding II, odc. 1-2

Pohamuj entuzjazm X, odc. 4

Avenue 5, odc. 4

Outsider, odc. 6

Dwie godziny od Paryża

Czułe słówka

11 lutego

Genialna przyjaciółka II, odc. 1-2

McMiliony, odc. 2

All American II, odc. 12

12 lutego

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 3

Książę przypływów

Ali i Cavett: Opowieść z taśm

13 lutego

Prezydent z kreskówki III, odc. 3

Romeo i Julia: Poza słowami

14 lutego

Babylon Berlin II, odc. 7-8

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 13

Młody Sheldon III, odc. 15

Niesamowity świat Gumballa, odc. 1-18

Dzieci gorszego Boga

Gość

Oszuści

Na planie

15 lutego

Zero zero zero, odc. 1-2

Kontra: Sieć, odc. 1

W potrzebie IV, odc. 2

Zaplątani

Piękna i Bestia

Klasa pracująca

16 lutego

Współczesna rodzina XI, odc. 2

Brightburn: Syn ciemności

Klub Literatury Pięknej

Peel

17 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 1

Kidding II, odc. 3-4

Avenue 5, odc. 5

Pohamuj entuzjazm X, odc. 5

Outsider, odc. 7

Powrót Różowej Pantery

Barbershop II, odc. 6

18 lutego

Genialna przyjaciółka II, odc. 3-4

McMiliony, odc. 3

Batwoman, odc. 12

All American II, odc. 13

19 lutego

Bankowa gra II, odc. 1-6 (cały sezon)

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 4

We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest

20 lutego

Prezydent z kreskówki III, odc. 4

Wywiad ze Słońcem Narodu

21 lutego

Babylon Berlin II, odc. 9-10

Młody Sheldon III, odc. 16

Ben 10, odc. 1-40 (powrót)

Na planie

22 lutego

Kontra: Sieć, odc. 2

Zero zero zero, odc. 3-4

W potrzebie IV, odc. 3

Gdzie jest Dory

Księga dżungli

Bułgarska róża

23 lutego

Współczesna rodzina XI, odc. 3

Men in Black: International

Ostatni Serb w Chorwacji

Człowiek, który wszystkich zaskoczył

24 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 2

Kidding II, odc. 5-6

Avenue 5, odc. 6

Pohamuj entuzjazm X, odc. 6

Outsider, odc. 8

Różowa Pantera kontratakuje

25 lutego

Genialna przyjaciółka II, odc. 5-6

McMiliony, odc. 4

Batwoman, odc. 13

All American II, odc. 14

26 lutego

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 5

27 lutego

Prezydent z kreskówki III, odc. 5

Zagadki Hailey Dean: Śmierć na posterunku

28 lutego

Babylon Berlin II, odc. 11-12

Na planie

29 lutego

Kontra: Sieć, odc. 3

W potrzebie IV, odc. 4

Zero zero zero, odc. 5-6

Dobry dinozaur

Wyścig

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.