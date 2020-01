Dzięki serialowi Netfliksa, zainteresowanie twórczością Andrzeja Sapkowskiego znaczne wzrosło. Wielu odbiorców, którzy nie mieli wcześniej styczności z sagą i powstałymi na jej podstawie grami, zapragnęło zapoznać się z materiałem źródłowym. Ile czasu zajmie nadrobienie zaległości? Odpowiedzi na to pytanie udzieli wam polska strona zawierająca specjalny kalkulator.

Ile czasu zajmie wam nadrobienie sagi "Wiedźmin"? Powstał specjalny kalkulator

Omni Calculator to polska strona internetowa oferująca specjalny kalkulator dla potencjalnych fanów "Wiedźmina". Co więcej, usługa jest doskonale spersonalizowana. Macie możliwość wyboru, czy interesują was książki, gry, a może oba? Jeśli postanowicie skorzystać z tego wynalazku, przyjdzie wam wskazać ilość godzin jaką dziennie poświęcanie na lekturę, tempo czytania, czy język jaki was interesuje.

Co ciekawe, w kwestii książek macie również możliwość wyboru kolejności, która was interesuje. Oferowane opcje to: zgodnie z kolejnością publikacji, zgodnie z chronologią wydarzeń, wyłącznie saga lub wyłącznie opowiadania. Kalkulator znajdziecie pod adresem www.omnicalculator.com.

