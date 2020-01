Jak serialowy wiedźmin poradziłby sobie w grze Dziki Gon? Okazuje się, że nie najlepiej

Choć od premiery netfliksowego "Wiedźmina" minęło już kilka tygodni, serial wciąż wzbudza emocje. Fani rozkładają go na czynniki pierwsze, zwracając uwagę na liczne szczegóły. Do ich grona należy ekipa grynieznane.pl, która na co dzień raczy swoich czytelników rozmaitymi ciekawostkami ze świata gier. Ostatnio przyjrzeli się wyczynowi Geralta z pierwszego odcinka serialu i sprawdzili, jak poradziłby sobie w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Jak serialowy wiedźmin poradziłby sobie w grze?

Pierwszy odcinek "Wiedźmina" został oparty na opowiadaniu "Mniejsze zło", autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Geraltowi przyszło wówczas zmierzyć się z Renfri i jej bandą. Doszło do jatki, a wiedźmin zapracował na przydomek "Rzeźnik z Blaviken". Tak również nazywa się osiągnięcie, które uzyskać może gracz w Dzikim Gonie. Warunkiem jest pokonanie pierwszych pięciu przeciwników w ciągu dziesięciu sekund.

Jak zauważyła ekipa grynieznane.pl, serialowy Geralt nie należałby do czempionów gry. Nie zdołał bowiem wykonać zadania na czas. Zabicie pierwszych pięciu oponentów zajęło mu "aż" czternaście sekund.

Mimo tego "defektu", serialowy Geralt cieszy się dużą popularnością. Mimo początkowych obaw, fani twórczości Andrzeja Sapkowskiego uznali Henry'ego Cavilla za świetnego wiedźmina, a sam serial spotkał się ze stosunkowo ciepłym przyjęciem.

