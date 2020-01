"Klangor": trwają prace nad nowym serialem kryminalnym od Canal + z gwiazdorską obsadą

"Klangor" to nowa serialowa propozycja na polskim rynku z iście gwiazdorską obsadą. Czy nowy serial Canal + powtórzy sukces "Belfra" i "Watahy"? Oto wszystko, co wiemy o produkcji.

"Klangor" - trwają prace nad nowym serialem kryminalnym od Canal +

"Klangor" to serial utrzymany w gatunku thrillera kryminalnego, za reżyserię którego odpowiada Łukasz Kośmicki. Autorem scenariusza jest Kacper Wysocki, a całość oparta została na pomyśle Tomasza Kamińskiego, powstałego się w ramach projektu CANAL+ SERIES LAB.

CANAL+ SERIES LAB to cykliczne warsztaty organizowane dla twórców filmowych, scenarzystów i reżyserów. "Klangor" to pierwsza produkcja, która powstanie za jego sprawą.

O fabule nie wiemy zbyt wiele. Ma być to pełnokrwisty i wielopłaszczyznowy kryminał. Tytułowy klangor dosłownie oznacza krzyk żurawi zwiastujący nadejście wiosny, symbol nadziei. W rolach głównych wystąpią Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska oraz Maciej Musiał. Zdjęcia do serialu potrwają do końca kwietnia 2020 roku.

