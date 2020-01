Która postać z "Gry o tron" była najlepszym przywódcą? Ocenił to profesor Uniwersytetu Columbia

W trakcie ośmiu sezonów "Gry o tron" mieliśmy okazję zobaczyć różnych bohaterów w roli przywódców. Jednym wychodziło to gorzej (jak chociażby Theonowi czy Tommenowi), innym wręcz zachwycająco. Tywin Lannister, Robb Stark, Ned Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen czy Cersei Lannister - to zaledwie część z postaci, które na różnym etapie serialu pochwaliły nam się swoimi zdolnościami przywódczymi. Kto jednak spełniał się w tej roli najlepiej?

Profesor uniwersytetu Columbia ocenił, która postać z "Gry o tron" była najlepszym przywódcą

Bruce Craven to profesor Columbia Business School oraz autor książki "Win or Die: Leadership Secrets from Game of Thrones". W swojej publikacji poruszył on kwestię przywództwa w świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina, wskazując przy tym, która z postaci okazała się w ostatecznym rozrachunku najlepszym liderem. Pierwszymi kandydatami, którzy przychodzą do głowy są zapewne Tywin Lannister, Ned Stark lub Jon Snow. Nic z tych rzeczy, choć trop jest dość blisko.

Zdaniem Cravena najlepiej na omawianym polu sprawdziła się Sansa Stark. Starsza z córek Neda i Catelyn przeszła na przestrzeni sezonów doprawdy imponującą przemianę. Doświadczyła prawdziwych okropności i tortur, jednak wyszła z tego jeszcze silniejsza, nie tracąc po drodze siebie. Jak twierdzi Craven:

" Musiała stawić czoła straszliwym wyzwaniom. Straciła większość rodziny, żyła w izolacji. Zdołała jednak uczyć się od podłych i zdradzieckich osób, które ją otaczały, pozostając jednocześnie wierną ideałom swojej rodziny. "

Sansa Stark, która skończyła ostatecznie jako Królowa Na Północy, zdołała nie tylko przeżyć jeden z najtrudniejszych konfliktów w historii Siedmiu Królestw, ale również zjednoczyć resztki swojej rodziny i przywrócić stabilizację w Westeros.

Zdaniem profesora, przywództwo Sansy przejawiało wiele cech wspólnych z tym, jak rządził niegdyś jej ojciec. Gdy inni usiłują nią manipulować, do głosu dochodzą mądrości, które wpoił jej ojciec. Te na temat podstawowych wartości honoru, rodziny i wytrwałości.

" Sansa zdołała nauczyć się dostrzegać i wykorzystywać słabości swoich konkurentów, pozostając jednocześnie wierną godnym podziwu cechom swego ojca. "

Co więcej, obcując z tak wieloma osobami, Sansa nauczyła się czerpać wiedzę od różnych rodzajów ludzi. W końcu nigdy nie ukrywała, że choć wiele nauczyli ją matka z ojcem, wiele swych umiejętności zawdzięcza Cersei i Littlefingerowi.

