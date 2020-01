Które sceny między Geraltem a Jaskrem były najciekawsze? Gwiazdor "Wiedźmina" odpowiada

Joey Batey wciąż promuje "Wiedźmina". Brytyjski aktor wziął już udział w teście z języka polskiego oraz poddał się badaniu polskometrem, udowadniając, że "swój z niego chłop". Teraz udzielił wypowiedzi odnoszącej się bezpośrednio do serialu. Wskazał, które sceny dzielone z Henry Cavillem zajmują szczególne miejsce w jego sercu.

Jedną z najważniejszych relacji w pierwszym sezonie "Wiedźmina" jest dość nietypowa przyjaźń pomiędzy Geraltem a bardem Jaskrem. Nietypowa, bowiem mogłoby się wydawać, że jednostronna. Jaskier biega wokół wiedźmina niczym mały, podekscytowany szczeniaczek, a Geralt tymczasem zdaje się ledwie go tolerować. Było jednak kilka chwil, w których jasno widzimy, że Biały Wilk naprawdę ceni swojego kompana i jedynie dobrze to ukrywa.

Panowie dzielili wspólnie wiele czasu ekranowego, niejednokrotnie doprowadzając nas do śmiechu. Joey Batey, czyli serialowy Jaskier, na pytanie o ulubioną wspólną scenę, nie wskazał jednak żadnej komediowej.

"

Mówiąc szczerze... do moich ulubionych scen należą te bardziej przyziemne. Momenty, w których odstawiamy cały ten nonsens i improwizacje - których było dużo, bo nie jestem typem człowieka, który trzyma się scenariusza. W szóstym odcinku jest kilka takich scen. Chwile, w których cala ta frywolność i komiczna natura ich relacji gdzieś ulatuje, a oni siedzą i rozmawiają jak prawdziwi przyjaciele. Widać wówczas, jak lata wspólnych podróży i przygód wpływają na facetów, którzy szczerze się kochają - nawet niechętnie, jak ma to miejsce w przypadku Geralta. I myślę, że to była najważniejsza część naszego występu - ukazanie tej lojalności i przyjaźni, do których humor jest jedynie dodatkiem. "