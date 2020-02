"Loki", "Falcon and the Winter Soldier" i "WandaVision". Zobacz zwiastun seriali Marvela

Rok 2020 to nowa era w historii Marvel Studios. Nie tylko zobaczymy pierwsze filmy Fazy Czwartej, ale również poznamy seriale, w których wystąpią kinowe gwiazdy. Z okazji Super Bowl 2020 w sieci pojawiła się pierwsza oficjalna zapowiedź produkcji "Loki", "Falcon and the Winter Soldier" i "WandaVision".

Seriale Marvela - zwiastun "Lokiego", "Falcon and the Winter Soldier" i "WandaVision"

Jak co roku odbył się finał ligi NFL, który ogląda większość obywateli Stanów Zjednoczonych. W przerwach meczu prezentowane są więc okolicznościowe reklamy i zwiastuny najbardziej wyczekiwanych produkcji nienadchodzących miesięcy.

Tym razem nie mogło zabraknąć nowości od Marvel Studios. Nie chodzi jedynie o "Black Widow", ale również seriale, które już niedługo zadebiutują na Disney+. Jak prezentuje się pierwsza zapowiedź solowych historii o Lokim, Falconie i Buckym oraz Scarlet Witch i Visionie?

Teaser trwa tylko 30 sekund, ale bystre oko dostrzeże bardzo interesujące szczegóły. Zapowiedź rozpoczyna się od zbliżenia na tarczę Kapitana Ameryki. Podchodzi do niej Falcon (Anthony Mackie), który wyrywa ją z drzewa i miota przed siebie. Prawdopodobnie to fragment, w którym Sam Wilson trenuje sztukę rzucania słynną bronią swojego emerytowanego już przyjaciela. W kolejnej scenie Falcon w swoim kostiumie ucieka przed grupą ludzi w strojach do base jumpingu. Pojawia się też Bucky (Sebastian Stan), który celuje z pistoletu do Helmuta Zemo (Daniel Brühl). Winter Soldier nie zabija jednak dawnego wroga. W dalszej części teasera możemy również dostrzec następcę Kapitana Ameryki - U.S. Agenta (Wyatt Russell).

Kolejna sekwencja to fragmenty "WandaVision" - jednego z najdziwniejszych seriali Marvela. Do tej pory nie wiadomo, czy akcja będzie toczyć się w głowie Wandy Maximoff (Elizabeth Olsen), czy może potężna członkini Avengers stworzy alternatywną rzeczywistość, w której upora się ze stratą ukochanego. Fani komiksów powinni być jednak zadowoleni, bo w zapowiedzi, pojawia się wiele nawiązań do papierowych przygód pary. Jest między innymi scena ślubu Scarlet Witch i Visiona (Paul Bettany), klasyczny uniform bohaterki, a także sugestia, że Wanda będzie w ciąży. Według plotek w MCU mają niebawem zadebiutować Speed i Wiccan - komiksowe "potomstwo" bohaterki. W serialu ma podobno pojawić się również Hulkling. Jeśli doniesienia się potwierdzą, oznacza to, że na małym ekranie zobaczymy połowę składu Young Avengers.

Nie zabrakło też fragmentu "Lokiego" - historii, w której zobaczymy jak brat Thora z alternatywnej linii czasowej, podróżuje w czasie i przestrzeni za pomocą wykradzionego Tesseractu. W jedynej scenie z tego serialu, widzimy jak tytułowy bohater (Tom Hiddleston) grozi, że puści wszystko z dymem. Oznacza to, że Loki nie będzie do końca pozytywną postacią. Warto zwrócić uwagę na strój Lokiego. Ma na sobie koszulkę z logo "TVA". To odniesienie do komiksowej organizacji Time Variance Authority, która zajmuje się kontrolowaniem wszelkich nieścisłości czasoprzestrzennych. Prawdopodobnie Loki, naruszający strukturę kontinuum zostanie schwytany przez TVA. Być może serial zostanie poprowadzony z perspektywy przesłuchania. Oskarżony będzie opowiadał o swoich temporalnych eskapadach.

Seriale Marvela - kiedy premiera?

Na razie dokładne daty premier seriali Marvela są nieznane. Wiadomo, że jako pierwszy zadebiutuje "Falcon and the Winter Soldier". Pierwszy odcinek zobaczymy już w sierpniu 2020 roku. Drugim tytułem w kolejności będzie "WandaVision". Premiera tytułu została przesunięta z wiosny 2021 na drugą połowę 2020 roku. Na samym końcu fani dostaną "Lokiego". Nie wiadomo jednak, czy przygody brata Thora pojawią się w ciągu najbliższych 10 miesięcy, czy może dopiero w kolejnym roku.

