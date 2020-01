"Loki": czy w serialu Marvela pojawi się jedna z najsłynniejszych przeciwniczek Thora?

Już za kilka miesięcy bohaterowie MCU pojawią się na małym ekranie za sprawą przygotowywanych przez Marvel Studios i Disney+ serialom. Jeden z nich opowie o Lokim - przybranym bracie gromowładnego Thora. Wygląda na to, że w produkcji ma szansę pojawić się jedna z klasycznych bohaterek znanych z komiksów Domu Pomysłu.

"Loki" - Enchantress w serialu Marvela?

Zdjęcia do "Lokiego" jeszcze nie ruszyły, a twórcy wciąż są na etapie castingów. Jednak pierwszy klaps na planie serialu padnie już za kilka tygodni. Z tego powodu trwają poszukiwania aktorek do ról drugoplanowych. Jak podaje serwis MCU Cosmic, twórcy mają nadzieję, że wkrótce znajdą dwie kobiety pasujące do tajemniczych postaci. Jedna z bohaterek ma być Afroamerykanką mierzącą około 170 centymetrów wzrostu. Druga o kilka centymetrów niższa, powinna charakteryzować się europejską urodą i posiadać blond włosy.

Charakterystyka drugiej postaci sprawiła, że fani zaczęli spekulować na temat ewentualnego pojawienia się w serialu postaci Enchantress. Na jej filmowy debiut fani Thora czekają od premiery pierwszej części historii o synu Odyna. Do tej pory jednak cechy przypominającą klasyczną przeciwniczkę herosa przejawiała jedynie grana przez Cate Blanchett Hela. Komiksowa Enchantress, znana również jako czarodziejka Amora wielokrotnie ścierała się z Thorem, marząc o jego miłości. Należy do jednych z pierwszych kobiecych czarnych charakterów Marvel Comics i była członkinią oryginalnej grupy superprzestępców Masters of Evil. Zadebiutowała w 103. numerze "Journey into Mystery" z 1964 roku i została stworzona przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego.

Nawet jeśli Enchantress pojawi się w "Lokim" będzie pełniła raczej rolę drugoplanową. Niewykluczone jednak, że jej postać może powrócić w nadchodzącym filmie "Thor: Love and Thunder" w reżyserii Taiki Waititiego.

"Loki" - kiedy premiera?

O samym serialu wiadomo na razie nie wiele. Wiadomo, że oprócz Toma Hiddlestona w obsadzie zobaczymy Sophię Di Martino, która według fanów ma się wcielić w żeńską wersję głównego bohatera. Loki po raz ostatni pojawił się w "Avengers: Endgame". Była to wersja postaci z roku 2012, czyli z okresu pierwszej części "Avengers". Tej wersji brata Thora udało się wykraść Tesseract i uciec podczas zamieszania wywołanego przez podróżujących w czasie superbohaterów. Prawdopodobnie będziemy śledzić losy Lokiego podróżującego za pośrednictwem jednego z Kamieni Nieskończoności. Serial "Loki" ma trafić na Disney+ wiosną 2021 roku.

