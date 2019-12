Mark Hamill BARDZO chce zagrać w „Wiedźminie”. „Zadzwońcie do mojego agenta”

„Wiedźmin” okazał się być dla Netfliksa wielkim sukcesem. Jeszcze przed premierą serialu serwis VoD zamówił drugi sezon, a po entuzjastycznym przyjęciu ośmiu odcinków przygód Geralta, Yennefer i Ciri mówi się o zielonym świetle dla trzeciej serii.

Duża popularność „Wiedźmina” sprawia, że zainteresowanie rolą w serialu zaczynają wyrażać znani i cenieni aktorzy. Dla Henry’ego Cavilla możliwość zagrania Białego Wilka była ziszczeniem marzeń wynikających z zakochania się w grach CD Projekt RED oraz książkach Sapkowskiego. Mark Hamill, który został zaproponowany przez fanów jako kandydat do roli Vesimira, zdaje się mieć zgoła inne podejście.

Aktor, który wsławił się rolą Luke’a Skywalkera w sadze „Gwiezdne wojny” z radością i w swoim lekko prześmiewczym stylu skomentował propozycję obsadzenia go w roli Vesimira.

Luke Skywalker w „Wiedźminie”? Mark Hamill chce zagrać Vesimira

Wpis można by potraktować jako żart, gdyby nie to, że Mark Hamill wrócił do tematu roli Vesimira, tym razem zachęcając do skontaktowania się z jego agentem.

Wpis Marka Hamilla został dostrzeżony przez Lauren S. Hissrich, która skomentowała go w tajemniczy sposób.

Być może mamy do czynienia tylko z przerzucaniem się żartami na Twitterze. Istnieje jednak możliwość, że Mark Hamill rzeczywiście dostanie rolę w „Wiedźminie” i wstąpi u boku Henry’ego Cavilla w nadchodzących sezonach, które mają opowiadać historię pokazaną w pierwszym tomie sagi Sapkowskiego.

