"Medical Police": lekarze-policjanci na tropie bioterrosystów w zwiastunie nowego serialu Netfliksa

W 2016 zakończono produkcję "Childrens Hospital" - serialu komediowego o lekarzach, który był parodią najsłynniejszych produkcji tego podgatunku, takich, jak "Ostry dyżur", "Chirurdzy" czy nawet "Hoży doktorzy". Gwiazdy tej produkcji powracają w roli lekarzy w nowym serialu Netfliksa pod tytułem "Medical Police". Platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun zwariowanych przygód doktorów, którzy postanawiają zabawiać się w policjantów.

"Medical Police" - zwiastun nowego serialu Netfliksa

Jeśli byliście fanami "Childrens Hospital", nowa propozycja Netfliksa na pewno przypadnie Wam gustu. W "Medical Police" po obu stronach kamery pojawiają się osoby odpowiedzialne za sukces parodii seriali o lekarzach. W głównych rolach wystąpili Erinn Hayes i Rob Huebel. Za scenariusz serialu odpowiadają natomiast David Wain, Rob Corddry, Krister Johnson i Jonathan Stern. Jak prezentuje się zwiastun "Medical Police"?

Jak widać, w produkcji nie zabraknie wielu absurdalnych żartów. Serial nie jest jednak zbiorem śmiesznych scenek - jak każdy serial ma fabułę. Osią fabularną "Medical Police" jest dwójka amerykańskich lekarzy pediatrów, którzy pracują w jednym ze szpitali w brazylijskim São Paulo i odkrywają nowego wirusa zagrażającego całemu światu. Wkrótce zostają zwerbowani przez tajną agencję rządową do wynalezienia lekarstwa, co doprowadzi do znalezienia śladów mrocznego spisku. Czy zwykli lekarze wygrają wyścig z czasem i ocalą świat?

W "Medical Police" gościnnie wystąpili również Corddry, Sarayu Blue, Malin Akerman, Ken Marino, Lake Bell, Craig Robinson, Jason Schwartzman oraz Fred Melamed.

"Medical Police" - kiedy premiera?

Nowy serial zadebiutuje na platformie Netflix już w piątek 10 stycznia 2020 roku. Fani czarnych komedii z elementami kryminału powinni odliczać dni do startu tej 10-odcinkowej produkcji.

