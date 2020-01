"Moon Knight" - czy w serialu Marvela zadebiutuje Drakula?

Za jakiś czas spełni się marzenie wielu fanów Marvela i w końcu w kinowym uniwersum zadebiutuje Moon Knight. Według najnowszych doniesień dotyczących produkcji o tym herosie zobaczymy w niej również dwie nadnaturalne postacie z klasycznych komiksów Domu Pomysłów. Czy w serialu Disney+ naprawdę zadebiutują Drakula oraz Werewolf by Night?

"Moon Knight" - Drakula i Werewolf by Night w serialu Marvela

Informacja jest na razie niepotwierdzonym doniesieniem dziennikarza Daniela Richtmana, który podzielił się nią z fanami za pośrednictwem swojego Patreona. To nie pierwsza plotka Richtmana dotycząca "Moon Knighta". Wcześniej informował, że do tytułowej roli pod uwagę brany jest gwiazdor "Harry'ego Pottera" - Daniel Radcliffe.

Fani klasycznych komiksów nie powinni być zaskoczeni, ponieważ tytułowy heros zadebiutował na kartach 32. numeru "Werewolf by Night" z 1975 roku.

Seria trafiła do sprzedaży w latach 70. po tym, jak rozluźniono nieco restrykcje Kodeksu Komiksowego z 1954 roku. Wydawcy mogli po latach przerwy ukazywać historie grozy, więc szefowie Marvela stwierdzili, że wykorzystają okazję, powołując do życia antologię, której bohaterami były postacie znane z horrorów, takie jak wilkołaki, wampiry czy zombie. Jedną z takich postaci był Jack Russell, znany bardziej jako Werewolf By Night - wilkołak, który używał nadprzyrodzonych mocy do walki ze złem.

Drakula jest postacią, która funkcjonuje w świecie Marvela, jako jeden z potężnych wampirów, niejednokrotnie ścierających się z różnymi superbohaterami. Jego drogi skrzyżowały się też z bohaterskim wilkołakiem, więc połączenie tych bohaterów nie jest przypadkowe. Drakula zadebiutował już w jednym z filmów na podstawie komiksów Marvela. Mowa o produkcji "Blade: Mroczna trójca", w którym był najstarszym znanym wampirem, posługującym się bardziej nowoczesną wersją swojego nazwiska - Drake.

Komiksowy Moon Knight również miał w swojej karierze potyczkę z Drakulą, więc niewykluczone, że obie nadprzyrodzone postacie rzeczywiście pojawią się w serialu Disney+. Być może "Moon Knight" będzie otwierał drogę do nowego filmowego "Blade'a", którego zagra Mahershala Ali.

"Moon Knight" - kiedy premiera?

Na razie informacja o angażu Radcliffe'a do serialu "Moon Knight" jest jedynie plotką. Produkcja tytułu jeszcze nie wystartowała, więc na potwierdzenie, bądź obalenie sensacyjnej informacji będziemy musieli poczekać co najmniej kilka miesięcy. Przedstawiciele Marvel Studios potwierdzili, że zobaczymy serial o tajemniczym herosie podczas D23 Expo 2019. Na razie nie zdradzono daty premiery "Moon Knighta".

Zobacz też: Marvel przygotowuje własną wersję "Harry'ego Pottera"?