Najlepsze serialowe premiery 2020 roku. Jakie nowości nas czekają?

Miniony rok obfitował w wiele ciekawych serialowych wydarzeń. Zakończyła się "Gra o tron", jeden z najsłynniejszych seriali w dziejach telewizji. Na scenę wszedł "Wiedźmin", a "The Mandalorian" otworzył zupełnie nowy rozdział w uniwersum "Gwiezdnych wojen". Wystartowała również platforma Disney +, dzięki czemu już wkrótce ukaże się więcej seriali spod szyldu Myszki Miki. To jednak nie wszystko. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy czeka nas napływ zupełnie nowych, ciekawych produkcji. Specjalnie dla was wybraliśmy te, których za nic nie możecie przegapić.

Seriale 2020 - najlepsze serialowe premiery 2020 roku

Wśród serialowych nowości znajdziemy między innymi produkcje Marvel Studios, rozpoczynające całą serię zapowiedzianych seriali, najnowszą propozycję z uniwersum "Star Treka", a także coś dla fanów grozy i kina postapokaliptycznego. Oto seriale, które zadebiutują w 2020 roku.

1. "Drakula"

"Drakula" to najnowsze spojrzenie na Księcia Ciemności zaserwowane przez BBC i Netfliksa. W trzyodcinkowej serii mamy okazję śledzić losy tytułowego wampira od czasów młodości, po starcie z potomkami Van Helsinga. Premiera odbyła się 3 stycznia 2020 roku. Wszystkie odcinki są dostępne na Netfliksie.

2. "Outsider"

Adaptacja powieści Stephena Kinga, czyli rasowy thriller od HBO. "Outsider" opowie historię detektywa Ralpha Andersona, który wciąż pogrążony w żałobie po stracie syna, rozpoczyna śledztwo w sprawie brutalnego mordu dokonanego na 11-latku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że sprawcą jest lokalny nauczyciel. Ralph odkrywa jednak, że sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Dlatego też, angażuje w nią prywatną detektyw, słynącą z niekonwencjonalnych metod. Premiera - 13 stycznia 2020 roku w HBO i HBO GO. Odcinki ukazywać się będą co tydzień.

3. "Avenue 5"

Kolejna propozycja od HBO. Tym razem mamy do czynienia z komedią science fiction traktującą o pasażerach tytułowego międzygwiezdnego liniowca. To, co miało być spokojną, luksusową wycieczką dookoła Saturna, szybko wymknęło się spod kontroli, zmieniając się w istną tragikomedię. Głównym bohaterem jest tutaj kapitan Clark, który musi zapanować nad powstałym bałaganem i niezadowolonymi pasażerami. Premiera - 20 stycznia 2020 roku w HBO i HBO GO.

4. "Star Trek: Picard"

Patrick Stewart ponownie jako Jean-Luc Picard w serialu stacji CBS. W pierwszej serii (zamówiono już dwie) będziemy świadkami tego, jak bohater usiłuje poradzić sobie ze śmiercią przyjaciela i zniszczeniem planety Romulus. Akcja rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z "Star Trek: Nemesis". Premiera - 23 stycznia 2020 roku. Niestety nie wiadomo, czy produkcja trafi do polskiej dystrybucji.

5. "Snowpiercer"

"Snowpiercer" to nowa wersja chwalonego filmu postapokaliptycznego z 2013 roku. Ekranizacja francuskiej powieści graficznej w wykonaniu Joon-ho Bonga (twórcy fenomenalnego "Parasite") opowiadała o dość ciekawej wizji końca świata. W 2031 roku, po tym jak świat przegrał walkę z globalnym ociepleniem i zapanowała wieczna zima, jedynymi ocalałymi przedstawicielami rasy ludzkiej są pasażerowie tytułowego pociągu. Jak z tą historią poradzi sobie stacja TNT? Przekonamy się już wiosną 2020 roku. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana.

6. "The Falcon and the Winter Soldier"

Pierwszy z seriali Kinowego Uniwersum Marvela powstały na potrzeby platformy Disney +. Poznamy tu losy Bucky'ego Barnesa i Sama Wilsona po wydarzeniach z "Avengers: Endgame". Panowie będą musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której nie ma już Steve'a Rogersa. W serialu pojawią się również Sharon Carter, Baron Zemo oraz rządowy odpowiednik Kapitana Ameryki - John Walker aka U.S. Agent. Premiera odbędzie się jesienią 2020 roku.

7. "WandaVision"

Kolejny serial wchodzący w skład MCU. Tym razem rzecz traktować będzie o Wandzie Maximoff i jej ukochanym Visionie. O produkcji wiemy stosunkowo niewiele. Ma być utrzymana w konwencji surrealistycznego sitcomu, przedstawiać wydarzenia po "Endgame" oraz stanowić wstęp do "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". To właśnie tutaj Wanda w końcu otrzyma przydomek Scarlet Witch. Serial miał zadebiutować w 2021, premierę jednak przeniesiono na bliżej nieokreślony moment w 2020 roku.

8. "Hunters"

"Hunters" to nowy serial platformy Prime Video od człowieka, który dał światu horrory "To my" i "Uciekaj!". Akcja rozgrywać się będzie w alternatywnej rzeczywistości w 1977 roku, a głównymi bohaterami będą łowcy nazistów. Odkryją oni, że wśród amerykanów ukrywa się wielu wysokich oficerów III Rzeszy. Staną przed wyzwaniem, by nie dopuścić do odrodzenia się nazistowskiego imperium. Data premiery nie jest obecnie znana.

9. "The Stand"

Kolejna ekranizacja prozy Stephena Kinga. "The Stand" to wydana w 1978 roku książka, uznawana za opus magnum mistrza grozy. Przedstawia apokaliptyczną wizję przyszłości, w której z wojskowego laboratorium wydostał się niebezpieczny wirus choroby podobnej do grypy i zabił niemal całą ludzkość. Ci, którzy ocaleli podzielili się na dwa walczące ze sobą obozy - Dobra i Zła. W serialu wystąpią między innymi Alexander Skarsgård, Whoopi Goldberg, Odessa Young, Amber Heard, Greg Kinnear i James Marsden. Data premiery nie jest obecnie znana.

