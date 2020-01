Netflix zaoferował pracę Księciu Harry'emu i Meghan Markle przy serialu "The Crown"

Wielka Brytania i mieszkańcy innych krajów interesujących się rodziną królewską nadal nie mogą wyjść z szoku po tym, jak Książę Sussexu Henryk i jego żona Meghan postanowili zrzec się przywilejów i publicznych funkcji. Byli członkowie królewskiego rodu mają zamiar się usamodzielnić i podjąć pracę, tym samym rezygnując z pieniędzy na utrzymanie, zapewnianych przez obywateli Wysp Brytyjskich. Wygląda na to, że nie będą musieli długo szukać nowej pracy. Przedstawiciele platformy streamingowej Netfilx mają już dla nich ofertę.

"The Crown" - książę Harry i Meghan Markle w serialu Netfliksa?

Jak donosi Deadline, podczas wręczenia nagród Gildii amerykańskich producentów, szef treści dostępnych na platformie, Ted Sarandos, zapowiedział, że serwis jest otwarty na współpracę z księciem Harrym i księżną Meghan. Sarandos został zapytany przez Daily Mail, czy w związku z nową sytuacją na dworze Windsorów istnieje szansa na angaż byłych członków rodziny królewskiej do ekipy serialu "The Crown". Co odpowiedział przedstawiciel Netfliksa?

" Kto niebyły zainteresowany? Prawda? "

Czy te enigmatyczne słowa oznaczają, że para rzeczywiście dostanie szansę na współpracę przy kolejnych sezonach "The Crown"? Trudno powiedzieć, ale nie należy zapominać, że Meghan zanim dołączyła do rodziny królewskiej, była amerykańską aktorką. Występowała w takich serialach jak "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku", "CSI: Kryminalne zagadki Miami", "90210" czy "Bez śladu". Czy byłaby w stanie wcielić się w siebie samą?

"The Crown" to niezwykle popularny dramat historyczny, opowiadający losy obecnej rodziny królewskiej. Z sześciu zapowiadanych sezonów Netflix zaprezentował już trzy (obecnie fabuła doszła do końcówki lat 70. XX wieku). W starszą monarchinię wciela się Olivia Colman. Czy w finałowym sezonie zobaczymy Markle? A może była para książęca zostanie zatrudniona jako konsultanci na planie "The Crown"? O tym dowiemy się za jakiś czas.

"The Crown" sezon 4 - kiedy premiera?

Zanim jednak twórcy serialu dojdą do czasów współczesnych, przed widzami kilka dekad historii. Nie tylko burzliwe lata 80., ale przede wszystkim kolejna dekada i tragiczna historia księżnej Diany. Na razie nie zdradzono konkretnej daty premiery 4. sezonu, ale wiadomo, że nowe odcinki "The Crown" trafią do bazy Netfliksa w 2020 roku.

Zobacz też: Gillian Anderson jako Margaret Thatcher w 4. sezonie "The Crown"