Oto 20 najlepszych seriali 2019 roku według krytyków. O połowie z nich prawdopodobnie nie słyszeliście

Być może określenie krytyków filmowych "najbardziej nieszanowanymi osobami w internecie" jest trochę na wyrost, bo przecież są jeszcze 13-latkowie, madki i TikTokerzy, ale pewnikiem jest to, że ludzie nie mają zbyt dobrej relacji z recenzentami. Jak pokazuje historia, nie zawsze to, co złapie za serce krytyków musi odnieść sukces i na odwrót - czasami dzieło zmieszane przez nich z błotem, okazuje się być strzałem w dziesiątkę

20 najlepszych seriali 2019 roku

Portal Business Insider postanowił przygotować listę 20 najlepszych seriali 2019 roku według krytyków. Jako kryterium przyjęto oceny poszczególnych dzieł na Rotten Tomatoes. Zaczynamy z wysokiego C, bo na 18. miejscu możemy znaleźć "Czarnobyl", który był jednym z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych programów tego roku. Oznacza to jednak, że krytycy znaleźli aż 17 produkcji lepszych od przeboju HBO.

Warto również zauważyć, że tak jak napisaliśmy na początku - nie zawsze wysokie oceny krytyków oznaczały dobre wyniki wśród odbiorców. Weźmy jako przykład ostatni na liście "Good Fight", który otrzymał 95% wśród recenzentów i tylko 60% wśród widzów. Innym przykładem może być zaś "Veep" z wynikiem rzędu 96% od recenzentów oraz 77% od widzów.

Tak prezentuje się pełna lista wraz z wynikami krytyków oraz widzów w kolejności od najniżej do najwyżej ocenianego:

"The Good Fight" - 95%, 60%

"Special" - 95%, 88%

"Czarnobyl" - 95%, 97%

"Veep" - 96%, 77%

"When They See Us" - 96%, 92%

"Sukcesja" - 96%, 94%

"Orange Is The New Black" - 97%, 76%

"Ramy" - 97%, 83%

"Pose" - 97%, 90%

"Unbelievable" - 97%, 92%

"Mindhunter" - 98%, 95%

"Tuca i Bertie" - 100%, 66%

"Documentary Now!" - 100%, 69%

"Better Things" - 100%, 76%

"Los Espookys" - 100%, 84%

"Brooklyn 9-9" - 100%, 89%

"Barry" - 100%, 90%

"Undone" - 100%, 94%

"Fleabag" - 100%, 95%

"Dark" - 100%, 97%

