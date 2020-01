"Parasite": HBO stworzy serial na podstawie filmu z szansą na Oscara

Tysiące kinomanów na całym świecie oczekują na ogłoszenie listy kandydatów do Oscarów 2020. Wśród nich raczej na pewno nie zabraknie południowokoreańskiego filmu pod tytułem "Parasite". Dzieło Joon-ho Bonga zwróciło uwagę stacji HBO, która zamierza przenieść niesamowitą historię pokazaną w kinowej produkcji na mały ekran.

"Parasite" zostanie serialem HBO

Film zadebiutował na początku 2019 roku i z miejsca został okrzyknięty jedną z najlepszych produkcji minionych dwunastu miesięcy. Zresztą wystarczy spojrzeć na nagrody, które zgarnął "Parasite". Twórcy mają na koncie między innymi Złoty Glob, Złotą Palmę i Nagrodę Specjalną AFI, a wielu znawców kina przewiduje, że produkcja będzie również faworytem tegorocznych Oscarów, przynajmniej w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Jak podaje The Hollywood Reporter, przedstawiciele HBO prowadzą obecnie rozmowy z producentami "Parasite", by nabyć prawa do stworzenia serialu na jego podstawie.

Według podanych informacji stacja chce stworzyć serialową wersję filmu, nad którą mają pracować amerykańscy filmowcy i zespół Bonga. Jednym z twórców z USA ma być Adam McKay znany z takich produkcji jak "Bigh Short" czy "Vice". Na razie nie wiadomo, czy serial miałby być kontynuacja historii ukazanej w filmie, czy może anglojęzyczny remake osadzony w realiach świata Zachodu. O wiele ciekawszą decyzją byłaby kontynuacja wizji Bonga, ale na razie nic w tej kwestii nie wiadomo.

Oscary 2020 - kiedy odbędzie się 92. gala wręczenia prestiżowych nagród?

"Parasite" opowiada o ubogiej rodzinie pochodzącej z Seulu, której członkowie na skutek drobnego oszustwa, rozpoczynają pracę dla bogatej rodziny. Sytuacja szybko się komplikuje i prowadzi do tragicznych w skutkach następstw, których nikt by się nie spodziewał. Produkcja w metaforyczny sposób opowiada o nierównościach społecznych i gospodarczych pomiędzy ludźmi, które ilustrują sytuację nie tylko w Korei Południowej. W rolach głównych wystąpili Kang-ho Song, Seon-gyun Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang, So-dam Park, Jeong-eun Lee i Woo-sik Choi.

Czy "Parasite" zdobędzie Oscara? Przekonamy się już za niespełna miesiąc. Amerykańska Akademia Filmowa zdradzi tytuły nominowanych filmów już 13 stycznia 2020 roku. 92. gala rozdania prestiżowych nagród odbędzie się 9 lutego tego samego roku.

