Pierwszy sezon "Wiedźmina" najlepiej oglądanym serialem Netfliksa

Pod koniec grudnia 2019 roku zadebiutował długo wyczekiwany serial "Wiedźmin" z Henrym Cavillem w roli głównej. Okazuje się, że pierwszy sezon produkcji opartej na twórczości Andrzeja Sapkowskiego, zdobył pierwsze miejsce najchętniej oglądanych seriali Netfliksa.

"Wiedźmin" najchętniej oglądanym serialem Netfliksa

Według portalu The Hollywood Reporter, w ciągu miesiąca od premiery "Wiedźmina", serial obejrzało przynajmniej 76 milionów użytkowników. Ten wynik bije sukces innych flagowych seriali platformy, takich jak "Stranger Things", "Riverdale", "The End of the F****g World" czy "BoJack Horseman". Należy jednak wziąć pod uwagę, że liczba osób oglądających "Wiedźmina" jest tak duża z powodu zmian w definicji pojęcia "obejrzenia" danego materiału. Dotychczas, żeby włączenie tytułu z platformy zostało policzone jako obejrzane, osoba musiała wyświetlić co najmniej 70% filmu, serialu czy programu. Obecnie użytkownik musi włączyć tytuł jedynie na 2 minuty.

Nie zmienia to jednak faktu, że Netflix rzeczywiście odniósł sukces, powołując do życia adaptację przygód Geralta z Rivii. Serial "Wiedźmin" doczekał się grona wiernych fanów i stał jednym z fenomenów popkulturowych przełomu 2019 i 2020 roku. Wystarczy zresztą spojrzeć na rekordowe wyniki sprzedanych na amerykańskim rynku książek Sapkowskiego.

Twórcy serialu planują wykorzystać jego popularność i w planach mają kolejne sezony "Wiedźmina". To jednak nie wszystko. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji Netflix planuje powołać od życia animowany filmowy spin-off, którym zajmie się Tomasz Bagiński.

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu "Wiedźmina" można oglądać w bazie serwisu. W planach jest kontynuacja serialu. Już zapowiedziano, że drugi sezon zadebiutuje w roku 2021. Zdjęcia rozpoczną się w Londynie w lutym 2020 roku. W rolach głównych powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan.

