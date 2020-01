Powstaje serial animowany parodiujący brytyjską rodzinę królewską

Serial jest zainspirowany działalnością Janettiego na Instagramie, gdzie parodiuje działalność rodziny królewskiej, opisując cyrk medialny wokół niej z perspektywy księcia George'a, syna Williama i Kate Middleton. Młody książę jest trzeci w kolejce po koronę po swoim ojcu i dziadku. W serialu animowanym głos podłoży mu sam twórca produkcji, Gary Janetti.

Janetti nie krył podekscytowania, a w oświadczeniu prasowym możemy przeczytać jego krótki komentarz na temat produkcji, w którym bardzo ładnie nawiązał go "Gry o tron":

Oprócz Gary'ego Janettiego, w serialu usłyszymy: Orlando Blooma jako księcia Harry'ego, Condolę Rashad jako Meghan Markle, Lucy Punch jako Kate Middleton, Toma Hollandera jako księcia Phillipa i księcia Charlesa, Alana Cumminga w roli lokaja George'a, Owena, Frances De La Tour w roli królowej Elizabeth oraz Iwana Rheona w roli księcia Williama.

HBO Max podzieliło się również opisem serialu, który zapowiada się naprawdę ciekawie:

The Prince to kąśliwa, parodystyczna wersja życia księcia George'a z Cambridge, najmłodszego spadkobiercy brytyjskiego tronu, który musi poradzić sobie z życiem jako królewskie dziecko. "

Udostępniono również nieco bardziej szczegółową deskrypcję samych wątków fabularnych, które zostaną poruszone w serialu "The Prince":

"

Zanim George będzie rządził Brytanią, to będzie musiał poradzić sobie ze swoim życiem w serialu Janettiego na temat życia przyszłego króla Anglii. George na tron będzie musiał jeszcze poczekać, dlatego produkcja skupi się na poszukiwaniu swojej drogi jako młody książę w nowoczesnych czasach - od problemów z 775 pokojami pałacu Buckingham, przez morze królewskich corgich, aż do chodzenia do podstawówki z pospólstwem. Serial przedstawi też inne ważne osoby w życiu George'a - jego rodziców, księcia i księżną Cambridge, siostrę Charlotte, "nowożytnego" wujka Harry'ego i ciocie Meghan, pradziadka Philip oraz oczywiście prababunię Elizabeth. "