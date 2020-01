Powstaną nowe odcinki Kapitana Bomby? CDA wykupiła prawa do kreskówki Walaszka

Pytanie, które od lat krąży po zakamarkach internetu - "Walaszek, grubasie gdzie Bomba?" stanie się legendą. Kultowa produkcja Bartosza Walaszka i Git Produkcji o kapitanie Tytusie Bombie i jego załodze - Sebku Bąku i Januszu Sramie doczeka się kolejnych odcinków. Po zawirowaniach z prawami autorskimi, załoga chroniąca galaktykę Kurvix przed złymi kosmitami ponownie zagości na naszych ekranach

Kapitan Bomba Walaszka powraca. Powstaną nowe odcinki kultowej kreskówki?

Na stronie cda.pl, pojawiła się oficjalna informacja o tym, że spółka dogadała się z 4Fun Media S.A. Firmy zawarły umowę, na mocy której CDA przejęła prawa autorskie i majątkowe do wszystkich wyprodukowanych animacji z serii "Kapitan Bomba", "Laserowy gniew dzidy" i "Kaliber 200 Volt". Porozumienie obejmuje również dwa pełnometrażowe filmy Walaszka - "Kutapokalipsę" oraz "Zemstę Faraona".

Firmy nie zdradziły wysokości transakcji. Jednak CDA zdradziło, że wszystkie produkcje będą dostępne zarówno na YouTubie jak i na CDA.pl. Użytkownicy CDA Premium będą za to mieli możliwość oglądania kreskówek bez cenzury i w lepszej jakości.

To nie koniec niespodzianek dla fanów gwiezdnego patrolu i twórczości Bartka Walaszka. Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA zapowiedział, że seria o Kapitanie Bombie będzie się "rozwijać" czyli najprawdopodobniej doczeka się kontynuacji.

" Kapitan Bomba ma wielu oddanych fanów, to niemal klasyka w dorobku Bartka Walaszka. Społeczność skupiona wokół tych produkcji jest bardzo silna i liczna, a my chcemy ją jeszcze rozwijać. Chcemy w projekt tchnąć nowe życie i przejęcie praw od 4Fun Media to pierwszy krok w tym kierunku. "

CDA przejęła również sklep z gadżetami dotyczącymi uniwersum Kapitana Bomby oraz profil kreskówki na Facebooku liczący około 190 tysięcy obserwujących.

Kapitan Bomba to także ważna produkcja dla jednego z najpopularniejszych aktualnie zespołów metalowych w Polsce - Nocnego Kochanka. Bartek Walaszek jest autorem pokrętnego tłumaczenia Night Mistress, które stało się oficjalną nazwą kapeli. Ponadto muzycy nagrali utwór do filmu "Zemsta Faraona" - "Minerał Fiutta", który do dziś pozostaje jednym z ich największych przebojów i kończy każdy występ formacji. Jest to również jedyny utwór w dyskografii Kochanków, którego tekst nie należy do członków zespołu. Jego autorami są wspomniany Bartosz Walaszek oraz Piotr Połać.

