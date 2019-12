Poznaliśmy szczegóły fabularne 2. sezonu "Wiedźmina". Fani będą zadowoleni

Drugi sezon "Wiedźmina" został potwierdzony jeszcze przed premierą pierwszych 8 odcinków. Nareszcie doczekaliśmy się jednak debiutu przygód Geralta i spółki na Netfliksie i ten został przyjęty... naprawdę różnie. Z jednej strony fani komplementowali świetne efekty wizualne, muzykę i grę aktorską Henry'ego Cavilla, Anyi Chalotry i reszty obsady, z drugiej zaś czepiano się nietypowego poszatkowania fabuły i zaburzenia chronologii, co utrudniało zabawę z "Wiedźminem".

Ci, którym ten niestandardowy sposób opowiadania historii przeszkadzał, mogą na szczęście odetchnąć. Twórczyni i główna scenarzystka serialu Lauren S. Hissrich podzieliła się informacjami na temat 2. sezonu "Wiedźmina" i potwierdziła, że tym razem historia będzie opowiadana zdecydowanie bardziej liniowo.

Artystka porozmawiała z dziennikarzami z GamesRadar+, gdzie wyjaśniła, że 2. sezon bardziej skupi się na wspólnych przygodach Ciri, Yennefer i Geralta:

"

W drugim sezonie wspaniałe jest to, że fabuła jest zdecydowanie bardziej skoncentrowana. Jest mocniejsza, bo wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w sezonie pierwszym zaczynają się urzeczywistniać. Postacie zaczynają się spotykać i wchodzić w interakcje. Czasami to idzie dobrze, niekiedy źle. Ale wygląda to tak, jakby wszystkie elementy, z których stworzyliśmy ten świat, w końcu zaczęły się układać w coś konkretnego. "