Nowa wersja "Przyjaciół" z bohaterami o kolorze skóry innym niż biały? Gwiazdor serialu jest na tak!

"Przyjaciele" to serial otoczony kultem, który po dziś dzień cieszy się olbrzymią popularnością. W ostatnich latach pojawiły się jednak głosy, jakoby produkcja była rasistowska i homofobiczna i transfobiczna. Wszystko za sprawą tego, że szóstka głównych bohaterów jest wyłącznie białego koloru skóry, a na przestrzeni sezonów pojawiło się wiele odważnych żartów skierowanych w stronę osób odmiennej orientacji. Głos w sprawie zabrał David Schwimmer. Serialowy Ross przyznał, że popiera zamysł stworzenia nowej wersji serialu, w której tytułowi przyjaciele byliby czarnego, lub żółtego koloru skóry.

David Schwimmer udzielił ostatnio wywiadu portalowi The Guardian, w którym poruszono temat zarzutów, z jakimi mierzy się ostatnio serial. Okazało się wówczas, że odtwórca roli Rossa Gellera widział brak różnorodności rasowej wśród obsady i starał się interweniować.

Gwiazdor "Przyjaciół" odpowiedział na zarzuty o homofobię i rasizm. Co sądzi o kontrowersyjnych żartach?

W dalszej części wypowiedzi Schwimmer przyznał, że pomysł stworzenia nowych wersji "Przyjaciół", w których główni bohaterowie byli koloru skóry innego niż biały, jest jak najbardziej trafny i aktor w całości go popiera.

Może powinni powstać "Przyjaciele", gdzie wszyscy są czarnoskórzy, lub wszyscy to Azjaci. Ale zdawałam sobie sprawę z braku różnorodności i przez lata walczyłem, by Ross spotykał się z kobietami o różnym kolorze skóry. Jedną z jego pierwszych dziewczyn, które poznaliśmy, była amerykańska Azjatka. Później umawiał się z czarnoskórą kobietą. Był to bardzo świadomy nacisk z mojej strony. "