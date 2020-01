Serial o Obi-Wanie Kenobim anulowany? W sieci pojawiły się nowe doniesienia

Jak się okazuje, niedawne informacje dotyczące anulowania serialu o Obi-Wanie Kenobim z Ewanem McGregorem w roli głównej okazały się być fałszywe. W piątek 17 stycznia 2020 roku wielu niezależnych branżowych dziennikarzy zaczęło pisać tajemnicze tweety na temat produkcji, sugerując, że ta została anulowana. Wśród nich pojawili się zwykle wiarygodni insiderzy w postaci m.in. Daniela Richtmana, który napisał na swoim Patreonie, iż serial "został odsunięty w czasie", a być może nawet "martwy".

Serial o Obi-wanie anulowany? Fałszywe plotki na temat produkcji

Kilka godzin później okazało się jednak, że większość z tych informacji usunięto, a źródłem całego zamieszania był użytkownik Twittera, który podszywał się pod portal Discussing Film. Ten jeden żarcik spowodował całą wichurę tweetów i fałszywych doniesień:

Źródła portalu Comicbook.com potwierdziły, że serial wciąż jest w produkcji. Tytuł z Ewanem McGregorem został oficjalnie zapowiedziany podczas imprezy D23 Expo w sierpniu 2019 roku. Gwiazdor pojawił się na scenie, gdzie potwierdził swój powrót do serii, a twórcy zdradzili, że zdjęcia do produkcji ruszą w 2020 roku.

Sam serial miał być początkowo filmem, podobnym do "Solo", czy "Rogue One", ale wprowadzenie platformy streamingowej Disney+ skłoniło twórców do rozciągnięcia fabuły na kilkuodcinkowy serial.

Ten będzie zaś trzecią aktorską produkcją ze świata "Gwiezdnych wojen", która pojawi się na platformie Disneya. Wcześniej zobaczymy 2. sezon "The Mandalorian", a także przygody Cassiana Andora z "Rogue One" z Diego Luną w roli głównej. Data premiery serialu o Obi-Wanie pozostaje nieznana.