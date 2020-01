Serial o Obi-Wanie jednak powstanie, ale będzie miał mniej odcinków

Mistrz Obi-Wan Kenobi to jedna z ważniejszych postaci z uniwersum "Star Wars". Chociaż w oryginalnej trylogii nie miał zbyt wiele czasu ekranowego, w prequelach rozbudowano jego postać, eksplorując przeszłość Bena. Fani bohatera marzą jednak o wypełnieniu luki w historii Obi-Wana z okresu pomiędzy dwiema seriami. Tym wypełnieniem miał być najpierw solowy film, a potem serial Disney+. Niestety pojawiły się informacje, że produkcja w odcinkach nie dojdzie do skutku. Jak jest w rzeczywistości?

"Obi-Wan" - serial Disney+ jednak powstanie?

Jak podaje The Hollywood Reporter, informacje o skasowaniu serialu są mocno przesadzone. Produkcja została jednak wstrzymana. Wszystko przez niezadowalającą pracę scenarzystów. Na razie Disney milczy na ten temat, ale źródło THR donosi, że w związku z powyższymi kłopotami, zdecydowano się skrócić serial z sześciu do czterech odcinków. Poza tym wstrzymanie prac na "Obi-Wanem" wynika również z odsunięcia od serialu Hoesseina Amina, który miał się zająć scenariuszem. Lucasfilm poszukuje obecnie kogoś na jego zastępstwo. Na szczęście w ekipie pracującej nad "Obi-Wanem" nadal są reżyserka Deborah Chow oraz główny gwiazdor serialu Ewan McGregor.

Według poprzednich informacji na temat "Obi-Wana", serial miał przypominać "The Mandalorian". Fabuła miała się skupiać nad tytułowym bohaterze, który opiekuje się małym Lukiem Skywalkerem, i broni go przed ewentualnymi atakami ze strony wrogów. Pojawiły się spekulacje, że w serialu miałaby się również pojawić mała Leia Organa. Na razie nie wiadomo, czy te pomysły nadal wchodzą w grę. Nie zdradzono też, co konkretnie nie podobało się szefom Lucasfilm w scenariuszu do serialu.

"Obi-Wan" - kiedy premiera serialu?

W związku ze wstrzymaniem prac nad serialem, na razie trudno powiedzieć, kiedy serial trafi na Disney+. Niewykluczone, że twórcom uda się wyrobić do poprzednio planowanych terminów wejścia na plan zdjęciowy, czyli do lata 2020 roku. Fani powinni się jednak nastawić, na ewentualne opóźnienia w produkcji, a co za tym idzie również zmienioną datę premiery, która odbędzie się najwcześniej w roku 2021.

