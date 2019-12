Serial o Obi-Wanie - twórcy poszukują młodego aktora do roli Luke'a Skywalkera

Jak podaje znany fanowski insider DanielRPK, twórcy serialu o Obi-Wanie obecnie szukają młodego dziecka, które mogłoby zagrać Luke'a Skywalkera w produkcji z Ewanem McGregorem. To definitywnie oznaczałoby, że przygody Mistrza Jedi będą osadzone w latach między "Zemstą Sithów" a "Nową nadzieją". Nowymi informacjami RPK podzielił się na łamach swojego Patronite'a.

Niestety, o serialu wciąż nie wiemy wiele, a informacje od DanielaRPK to oczywiście niepotwierdzone doniesienia insidera (chociaż patrząc na jego portfolio, to jest dość wiarygodny). Niedawno na temat nowego projektu wypowiedział się scenarzysta Hossein Amini, który przyznał w rozmowie z DiscussingFilm, że planowany początkowo film o Obi-Wanie nie miałby większego sensu. Wszystko dlatego, że mitologia otaczająca postać jest na tyle duża, że zasługuje na własny serial:

Sytuacja jest tak skomplikowana dla niego i dla całej galaktyki, że potrzebujesz czasu na eksplorowanie tego. On w końcu się tam ukrywał ładnych parę lat. Jest wiele historii, których jeszcze nie eksplorowano w tamtym okresie. Pomysł na to, by pokazać kilka lat z życia postaci, która mieszka w tak ogromnej galaktyce ma ogromny potencjał. Czasami włożenie takiego pomysłu do dwugodzinnego filmu jest złe, bo musimy się bardziej skupić na szybkim opowiedzeniu fabuły. Tutaj mamy sporo czasu na dokładne opowiedzenie jego przygód, co jest wyjątkowo interesujące. "