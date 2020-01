Snapchat przedstawia serial "Bitmoji TV", w którym głównymi bohaterami będziecie wy

Użytkownicy Snapchata i Bitmoji będą mogli już niedługo skorzystać ze specjalnej funkcji, która pozwoli stworzyć spersonalizowane przygody dla osób korzystających ze Snapa i ich najbliższych znajomych. Bohaterów będą reprezentowały nasze avatary z aplikacji Bitmoji, a pierwszy sezon tych snapowych przygód będzie liczył 10 odcinków i ruszy już 1 lutego 2020 roku.

Nadchodzi Bitmoji TV, w którym zagramy główne role

Sam program "Bitmoji TV" jest parodią telewizji i filmów. W epizodzie 1, użytkownicy będą się starali o tytuł "Najlepszej bitmotki w USA" - jak w "American Idol" - a występy będą oceniali jurorzy, wśród których znajdzie się m.in. Randy Jackson (brat Michaela Jacksona). Kolejne dwa epizody będą nosiły tytuły "Mime Cops" oraz "Spy Squad". W kolejnych odcinkach mają się pojawić komicy, tacy jak Andy Richter, Jon Lovitz i Riki Landhome.

Szef Bitmoji, a przy okazji też reżyser i scenarzysta "Bitmoji TV" Ba Blackstock stwierdził, że jest to powrót do "niedzielnych kreskówek". Sama firma pracowała nad pomysłem "personalizowanej telewizji" od około 10 lat. Twórcy są przekonani, że to zupełnie nowy rodzaj rozrywki.

Aby włączyć "Bitmoji TV", użytkownicy Snapchata muszą wejść w zakładkę Discover i kliknąć odpowiedni przycisk. Można też stać się subskrybentem tej aplikacji, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych odcinków, z których każdy ma trwać około 4 minut. Pierwszy sezon ma nie zawierać żadnych reklam, a firma stwierdziła, że będą jeszcze okazje na to, by zmonetyzować usługę.

"Bitmoji TV" ma ruszyć już 1 lutego 2020 roku.