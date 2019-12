"Stranger Things": posłuchaj świątecznej piosenki inspirowanej serialem Netfliksa

Święta za pasem i z tej okazji prezenty rozdaje nie tylko jegomość z brodą w czerwonym kubraku, ale również platforma streamingowa, która dziali z nim kolory. Netflix przygotował zabawne wideo dla wszystkich fanów serialu "Stranger Things".

"Stranger Things" - świąteczna piosenka od Netfliksa

W licu 2019 roku zadebiutował 3. sezon jednego z flagowych tytułów Netfliksa - "Stranger Things". Główni bohaterowie nie tylko ponownie stanęli oko w oko z przerażającą siłą z innego wymiaru, ale również poznali uroki dojrzewania. Nowe odcinki zakończyły się potężnym cliffhangerem i pozostawiły fanów w napięciu i oczekiwaniu na nowy sezon. Zanim poznamy nowe losy dzieciaków z Hawkins, możemy odświeżyć sobie najlepsze momenty 3. sezonu dzięki przeróbce słynnej świątecznej piosenki "The 12 Days of Christmas".

W wersji "Stranger Things" utwór nazywa się "The Twelve Days of Strange-mas" i każdy wers dotyczy innego śmiesznego albo przerażającego momentu z ostatniej odsłony "Stranger Things". Zresztą posłuchajcie sami.

Nie musicie jedynie słuchać. Możecie również śpiewać, bo tekst jest wyświetlany na ekranie, jak podczas karaoke - po słowach piosenki w odpowiednim momencie skacze urocza bombka. Wideo do "The Twelve Days of Strange-mas" zostało złożone z różnych fragmentów 3. sezonu. Jest wątek przewrażliwionego Jima Hoppera oraz romansujących Mike'a i Eleven. Pojawiają się też zakochani Max i Lucas, napalone na Billy'ego matki głównych bohaterów, szpiegujące dzieciaki, śpiewający Dustin, potwór z Drugiej Strony, świąteczny bal, Nancy broniąca się przed zombiakami Łupieżcy Umysłów, Steve pracujący jako lodziarz, uciekające szczury wafle Eggo oraz 12 najważniejszych bohaterów serialu. Dla wytrwałych fanów Hoppera na końcu czeka niespodzianka.

Zobacz: "Black Widow": Gruby Thor zagrożony. Czy Red Guardian przebije jego popularność?

"Stranger Things 4" - kiedy premiera?

Chociaż piosenka utrzymana jest w przyjemnym tonie, bohaterom serialu nie jest jednak do śmiechu. W 3. sezonie pojawiło się wiele traumatycznych przeżyć - śmierć Billy'ego, poświecenie się Hoppera, który jest uznawany za martwego oraz rozłąka głównych bohaterów serialu po przeprowadzce Willa i jego rodziny. Jak losy głównych bohaterów ponownie splotą się w 4. sezonie? Co tak naprawdę stało się z Hopperem? Czy miasteczku Hawkins nadal zagrażają przerażające istoty z Drugiej Strony? Przekonamy się dopiero za rok. Nowe odcinki "Stranger Things" trafią na Netflix w listopadzie 2020 roku.

Zobacz też: 4. sezon "Stranger Things" będzie inspirowany m.in. komedią romantyczną i dramatem o samobójstwie dziecka