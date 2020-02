Szósty sezon "Wikingów" trafił na Netfliksa. Finał serialu dostępny na platformie

Hit kanału History można oglądać już na Netfliksie. Szósty i zarazem finałowy sezon "Wikingów" trafił w całości na platformę streamingową.

"Wikingowie" sezon 6 na Netflix

Na zakończenie historii północnych władców czekały miliony widzów na całym świecie. 5 lutego 2020 roku odbyła się oficjalna premiera ostatniego odcinka pierwszej popowy finału "Wikingów". Dzień później pierwsze 10 odcinków finałowego sezonu trafiło do Polski. Zazwyczaj osoby niemające dostępu do stacji History, musiały czekać kilka miesięcy, zanim produkcja ukaże się na Netfliksie. Nie tym razem.

Wraz z premierą "Najlepszych planów", cała pierwsza połowa szóstego sezon trafiła do bazy platformy Netflix. Oznacza to, że osoby, które do tej pory nie miały szansy na obejrzenie finałowej serii historii, która zadebiutowała w 2013 roku, będą mogły pierwsze nadrobić 10 odcinków nowych "Wikingów".

Szósty sezon zadebiutował dwa miesiące wcześniej - 4 grudnia 2019 roku. Ostatnich 10 odcinków "Wikingów" trafi na kanał History w drugiej połowie roku 2020. To jednak nie koniec niesamowitej opowieści o walecznych rodach z Północy. Netflix pracuje obecnie nad spin-offem zatytułowanym "Wikingowie: Valhalla". Na razie nie wiadomo, kiedy serial rozgrywający się w świecie wikingów trafi do oferty serwisu.

Zobacz też: Gwiazdor "Wikingów" skomentował porównania serialu do "Gry o tron"