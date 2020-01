"The Mandalorian": z naukowego punktu widzenia Baby Yoda nie ma sensu

Nie ma chyba bardziej popularnej postaci ostatnich miesięcy niż Baby Yoda z serialu "The Mandalorian". Szybko stał się bohaterem memów, a jego słodycz rozczuliła każdego - nawet osoby nienawidzące "Star Wars". Niestety The Child, bo tak oficjalnie nazywa się uroczy kosmita, przeczy prawom nauki.

Baby Yoda przeczy prawom biologii

Peter Foy z portalu CBR postanowił odsunąć na bok zachwyty nad słodyczą Baby Yody i przyjrzeć się na tę postać z przez pryzmat szkiełka i oka. Dziennikarz uważa, że z naukowego punktu widzenia, bohater "The Mandalorian" nie ma sensu. W pierwszym odcinku serialu zostało zaznaczone, że malec ma 50 lat. Biorąc pod uwagę długowieczność gatunku, do którego należy (mistrz Yoda przeżył 900 lat), nie powinno się to wydawać niczym dziwnym. Jednak biologia mówi na ten temat, zupełnie co innego. Dzieciństwo wśród wszystkich zwierząt to najkrótszy okres życia, co ewolucyjnie wynika z faktu, że młode są narażone na wiele niebezpieczeństw i zależne od rodziców. Wyjątkiem jest człowiek, ale w przypadku ludzi dochodzą czynniki kulturowe.

50 letnie dzieciństwo, nawet w przypadku gatunku żyjącego prawie tysiąc lat, jest więc przesadnie wydłużone i kompletnie nieuzasadnione ewolucyjnie, tym bardziej że Baby Yoda zachowuje się jak mniej więcej roczne dziecko. W przypadku zachowań bohatera również pojawia się kilka nieścisłości. Przede wszystkim brak mowy. Maluszek zdaje się rozumieć rozmowy otaczających go osób, jednak sam nie komunikuje się z otoczeniem w ludzki sposób. Niektórzy fani uważają, że Baby Yoda celowo udaje głupszego, niż jest na prawdę, ale wiele kryzysowych sytuacji z serialu obala te domysły.

Z drugiej strony The Child wykazuje cechy sugerujące pewną dozę samodzielności. Nie tylko posługuje się Mocą, ale również potrafi polować na kosmiczne płazy. Bohater jest więc bardzo nierówno prowadzony i chyba do końca nieprzemyślany przez twórców. Istnieje jednak szansa, że w przyszłości poznamy nowe fakty na temat tajemniczego gatunku, które odeprą powyższe zarzuty.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

Chociaż emisja pierwszego sezonu serialu dobiegła już końca, obecni trwają zdjęcia do kontynuacji, która za jakiś czas zadebiutuje na platformie Disney+. Jon Favreau potwierdził, że premiera nowych przygód Mando odbędzie się jesienią 2020 roku. W drugim sezonie mają pojawić się bohaterowie znani z kinowych produkcji osadzonych w uniwersum "Star Wars".

