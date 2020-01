"The Walking Dead": teaser drugiej połowy nowego sezonu zapowiada kolejną krwawą wojnę

Już niedługo powróci dalsza część 10. sezonu "The Walking Dead". Ostatni raz widzowie serialu o zombie mieli okazję śledzić losy Daryla, Michonne, Eugene'a i pozostałych ocalałych w listopadzie 2019 roku. Fani "Żywych trupów" są więc wygłodniali nowych odcinków jak tytułowe stwory ludzkich mózgów. Stacja AMC nie zapomniała jednak o swoich odbiorcach i zaprezentowała w sieci zapowiedź drugiej połowy 10. sezonu "The Walking Dead".

"The Walking Dead" 10 sezon - zapowiedź nowych odcinków serialu

Osoby oglądające adaptację słynnego komiksu są przyzwyczajone do przerw, bo od wielu lat sezony "The Walking Dead" są dzielone na połowy. W końcu kto w święta ma czas na oglądanie losów grupki ludzi w świecie wypełnionych nieumarłymi stworami i o wiele groźniejszymi od nich innymi ocalałymi? Na szczęście nowy rok już rozhulał się na dobre i wraz z rutyną powraca kontynuacja najnowszej odsłony "The Walking Dead". Jak wynika z teasera i klipów, które trafiły do sieci, głównych bohaterów znowu czekają nie lada kłopoty.

Jak widać, Daryl Dixon (Norman Reedus) zostanie otoczony przez hordę zombie. Pytanie tylko, czy stwory polują na niego, czy on na nie. Widzimy też Eugene'a (Josh McDermitt), który w dwuznacznej pozie przykłada palec do ust w geście uciszenia. Czy mężczyzna zamierza zmienić strony w nadchodzącym konflikcie? Jeśli o wojnie mowa, to nie należy zapominać, że w drugiej części 10. sezonu "The Walking Dead" w końcu zobaczymy konfrontację protagonistów z przerażającymi Szeptaczami.

"The Walking Dead" sezon 10B - kiedy premiera?

Na nowe odcinki będziemy musieli poczekać jeszcze niecały miesiąc. "The Walking Dead" powróci na antenę AMC już 23 lutego 2020 roku. W Polsce serial ponownie trafi na kanał FOX.

Zobacz też: Powstanie musical "The Walking Dead"? Scott Gimple odniósł się do pogłosek