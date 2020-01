Twórca "The Walking Dead" w końcu zdradził, skąd wzięła się apokalipsa zombie

Seria "The Walking Dead" powstała w 2003 roku i szybko zdobyła taką popularność, że doczekała się serialowej adaptacji. Mimo, że komiks Roberta Kirkmana zakończył się w 2019 roku, do tej pory fani nie dostali odpowiedzi na pytanie, co wywołało apokalipsę zombie. Twórca "The Walking Dead" w końcu przerwał milczenie i wyjaśnił tę kwestię.

"The Walking Dead" - skąd wzięły się zombie?

W ciągu niemal 20 lat od debiutu pierwszego numeru "The Walking Dead" fani mieli dużo czasu, by wymyślić wiele teorii dotyczących powstania wirusa zombie.

Jednak, zamiast wytężać głowę w poszukiwaniu odpowiedzi, lepiej dowiadywać się u źródła. Z tego powodu jeden z fanów postanowił postawić na bezpośredniość. Zamieścił na Twitterze pytanie skierowane do Kirkmana. Co ciekawe, twórca "The Walking Dead" odpowiedział.

" 80's Carl Weather: Hej, Robert Kirkman. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, mimo że komiksy się skończyły, co spowodowało wysyp zombiaków. Robert Kirkman: Kosmiczny zarodnik "

Okazuje się więc, że niektórzy miłośnicy historii o zombie mieli rację, i wirus nie pochodzi z Ziemi. Trudno powiedzieć, czy Kirkman zażartował, czy rzeczywiście zdradził przyczynę apokalipsy zombie, ale to jedyna odpowiedź na ten temat ze strony twórcy, więc należy uznać ją za prawdziwą. Być może niektórzy fani poczuli się rozczarowani, ale należy pamiętać, że koniec komiksowego pierwowzoru, nie oznacza końca "The Walking Dead".

Serial stacji AMC ciągle jest nadawany, a jego twórcy przygotowują kolejne spin-offy i filmy osadzone w świecie pełnym nieumarłych. Być może scenarzyści jednej z adaptacji pójdą w zupełnie odwrotnym kierunku i zdradzą inne pochodzenia wirusa zombie.

"The Walking Dead" sezon 10B - kiedy premiera?

O tym, jak ten wątek rozwiną twórcy serialu, być może dowiemy się w drugiej części 10 sezonu "The Walking Dead". Na nowe odcinki będziemy musieli poczekać jeszcze niecały miesiąc. Serial powróci na antenę AMC już 23 lutego 2020 roku. W Polsce serial ponownie trafi na kanał FOX.

