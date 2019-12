Twórczyni serialu "Wiedźmin" o leniwych krytykach i słabych recenzjach: "Kim mam się przejmować?"

Niestety, serial spotkał się z mieszanymi ocenami krytyków i widzów. I chociaż Netflix już potwierdził powstanie 2. sezonu "Wiedźmina", to fani niewątpliwie będą nieco mniej podekscytowani na nadejście kolejnych epizodów - wszystko przez wspomniane słabe recenzje programu. Co gorsza, sporo z nich była średnio nierzetelna (legendarna ocena 0/100 od Entertainment Weekly została wystawiona po obejrzeniu dwóch odcinków i pominięciu kolejnych, do czego dziennikarze bezwstydnie się przyznali), co nie spodobało się twórczyni serialu, Lauren S. Hissrich.

Twórczyni serialu Wiedźmin ostro o krytykach

Główna scenarzystka wypowiedziała się na temat recenzji na Twitterze, gdzie napisała, że woli zaufać fanom, którzy zabierają się do obejrzenia całości po raz drugi, aniżeli recenzentom wydającym werdykt po obejrzeniu zaledwie kilku epizodów:

" Wiele osób słodko do mnie napisało, pytając się co sądzę o recenzjach. Wiedzcie jedno - kim się bardziej przejmuje? "Profesjonalnym" krytykiem, który obejrzał jeden odcinek i przewinął resztę? Czy PRAWDZIWYM fanem, który obejrzał cały sezon w jeden dzień i już zaczął oglądać serial ponownie. Jestem ku*ewsko PODEKSCYTOWANA! "

Jak więc widzimy, Hissrich raczej na pewno odniosła się do wspomnianej recenzji Entertainment Weekly, co zresztą artystka "potwierdziła" w odpowiedziach widocznych poniżej jej tweeta. Scenarzystka zaznaczyła również, że jest fanką konstruktywnego krytycyzmu, a nie "artykułów, które można nazwać płonącym śmietnikiem". EW jako jedną z wielu wad wymieniła perukę Geralta i nagie kobiety widoczne przez chwilę w jednej z pierwszych scen 1. epizodu "Wiedźmina". Czy to jest konstruktywny krytycyzm, czy też raczej przykład "artykułu-płonącego śmietnika"? Odpowiedzcie sobie na to sami.

"Wiedźmin" zadebiutował na Netfliksie 20 grudnia 2019 roku. W serialu główne role grają Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan. Prace nad 2. sezonem mają ruszyć w lutym 2020 roku.

