"WandaVision" - serial Marvela zadebiutuje wcześniej niż się wszyscy spodziewali

Nadszedł nowy rok i z tej okazji Disney+ postanowił sprawić prezent wszystkim użytkownikom platformy. W sieci zaprezentowano zapowiedzi tytułów, które zadebiutują w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Okazuje się, że wśród nich pojawi się "WandaVison".

"WandaVison" - kiedy premiera serialu?

Na oficjalnym kanale YouTube Disney+ opublikowano minutowe wideo, w którym pokazano, co czeka abonentów platformy w ciągu najbliższego roku. Wszystkich fanów Marvela zaskoczył fakt, że wśród premier 2020 pojawił się serial "WandaVison", którego premiera do tej pory była zapowiadana na wiosnę 2021.

Niestety powyższa zapowiedź nie zdradza dokładnej daty premiery "WandaVison". Można jednak wywnioskować, że serial zadebiutuje pod koniec roku 2020, ponieważ, grafika promocyjna historii Visiona i Scarlet Witch, pojawia się tuż po grafice innego tytułu Marvel Studios - "Falcon and the Winter Soldier". Przygody Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa obejrzymy dopiero jesienią 2020 roku. Trudno powiedzieć, czy seriale trafią na platformę w tym samym czasie, czy dzielić je będzie kilkumiesięczna przerwa.

W nadchodzącej produkcji powrócą Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff i Paul Bettany jako Vision. W pozostałych rolach zobaczymy Randalla Parka, Kat Dennings, Teyonah Parris oraz Kathryn Hahn. Pierwszy sezon będzie składał się z 6 odcinków i ma być wprowadzeniem do filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Disney+ - co zadebiutuje w 2020 roku?

"WandaVision" i "Falcon and the Winter Soldier" w ofercie Disney+ pojawi się "Diary of a Future President", "Stargirl", "Lamp Life" , "Timmy Failure: Mistakes Were Made", "Penguins", "Dolphin Reef", "Elephant", "Secret Society of Second Born Royals", "Rogue Trip", "Becoming", "Phineas & Ferb Movie: Candace Against the Universe", 2. sezon "The Mandalorian", 2 sezon "High School Musical: The Musical", "Muppets Now", "Lizzie McGuire" oraz takie kinowe hity jak "Aladyn", "Król Lew" i "Toy Story 4". Niestety w zapowiedzi nie pojawiają się żadne konkrety, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Na razie nie zdradzono też, kiedy Disney+ będzie dostępna w Polsce.

