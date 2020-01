"Wiedźmin" - 2. sezon serialu powstanie w Szkocji. Ekipa wyruszyła na poszukiwania miejsc do zdjęć

Dopiero co zadebiutował pierwszy sezon "Wiedźmina", a Netflix już pracuje nad kontynuacją. Część ekipy weszła w fazę preprodukcji i udała się na poszukiwanie miejsc, w których odbędą się zdjęcia do nowych odcinków serialu. Wiadomo, że jednym z krajów, w którym powstanie drugi sezon "Wiedźmina" będzie Szkocja.

"Wiedźmin" sezon 2 - Netflix zaczyna pracę w Szkocji

Na Instagramie kanadyjskiego reżysera i producenta Stephena Surjika, pojawiły się zdjęcia pochodzące ze szkockiej wyspy Skye. Surjik niejednokrotnie współpracował z Netfliksem, między innymi przy takich serialach jak "Daredevil", "Jessica Jones" czy "The Umbrella Academy". Okazuje się, że dołączył do ekipy odpowiedzialnej za drugi sezon "Wiedźmina".

Szkocja jest niezwykle popularna wśród twórców filmów i seriali. To właśnie tam kręcono wiele scen z takich produkcji jak "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi", czy "Gra o tron". Na samej wyspie Skye powstały zdjęcia do takich produkcji jak "BFG: Bardzo Fajny Gigant", "Gwiezdny pył", "The Land That Time Forgot", "Królewna Śnieżka i Łowca", "Król Artur: Legenda miecza", "Transformers 5: Ostatni Rycerz", "Prometeusz" czy "Nieśmiertelny".

Wszystko z powodu krajobrazów, przywodzących na myśl światy rodem z powieści fantasy. Poza tym twórcy wybrali wyspę ze względów ekonomicznych. Można na nią dotrzeć stosunkowo szybko z główną siedzibą twórców, która znajduje się w Londynie.

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu "Wiedźmina" można oglądać w bazie serwisu. W planach jest kontynuacja serialu. Już zapowiedziano, że drugi sezon zadebiutuje w roku 2021. Zdjęcia rozpoczną się w Londynie w lutym 2020 roku. W rolach głównych powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan.

