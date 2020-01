"Wiedźmin" - Netflix przygotowuje film, rozgrywający się w świecie Geralta z Rivii

Serial "Wiedźmin" odniósł ogromny sukces. Netflix już przygotowuje drugi sezon i ma pomysły na dalsze przygody Geralta z Rivii. To jednak nie wszystko. Według najnowszych informacji platforma streamingowa ma w planach filmowy spin-off. O czym opowie?

"Wiedźmin" - filmowy spin-off Nefliksa

Jak donosi Writers Guild of America, trwają prace nad filmem, który rozegra się w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Informacje na temat podobnej produkcji pojawiły się już jakiś czas temu, ale wygląda na to, że dzięki popularności serialu, w końcu zdecydowano się ją powołać do życia. Według najnowszych informacji za animowany film odpowie Tomasz Bagiński. Polski twórca nie zdradził jednak żadnych szczegółów.

Scenariusz do filmu pod tytułem "The Witcher: Nightmare of the Wolf" stworzy Beau DeMayo, który pracował nad pierwszym odcinkiem "Wiedźmina". Całkiem możliwe, że spin-off nie będzie jedyną tego typu produkcją i wkrótce zobaczymy kolejne podobne tytuły, skupiające się na pobocznych wątkach ukazanych w serialu. Istnieje szansa, że w "Nightmare of the Wolf" nie zobaczymy takich bohaterów jak Geralt z Rivii, Yennefer z Vengerbergu czy księżniczka Ciri. Nawet jeśli się pojawią, będą to epizody. Na razie są to jednak spekulacje, ponieważ Netflix do tej pory oficjalnie nie potwierdził prac nad animowanym spin-offem "Wiedźmina".

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu "Wiedźmina" można oglądać w bazie serwisu. W planach jest kontynuacja serialu. Już zapowiedziano, że drugi sezon zadebiutuje w roku 2021. Zdjęcia rozpoczną się w Londynie w lutym 2020 roku. W rolach głównych powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan.

