"Wiedźmin" - aktor grający Jaskra też nie może przestać nucić "Grosza daj wiedźminowi"

Długo wyczekiwany "Wiedźmin" nareszcie nadszedł, a wraz z nim wiele niezapomnianych scen, ale także fragmentów muzycznych. Największą popularnością cieszy się oczywiście ballada Jaskra o wdzięcznym tytule "Grosza daj wiedźminowi" (lub "Toss a Coin to Your Witcher" w wersji anglojęzycznej"). Wśród fanów tego utworu znajdziemy nie tylko miliony widzów na całym świecie, ale również samego Joeya Batey'ego, który zaśpiewał utwór w oryginalnej wersji.

Aktor udzielił niedawno wywiadu portalowi Comicbook.com, w którym powiedział, że również znalazł się w grupie osób, które nie mogą przestać podśpiewywać charakterystycznego refrenu. O ile widzowie mieli dopiero tydzień na poznanie utworu, o tyle Batey nie może przestać go nucić od ostatnich 8 miesięcy:

"

Ja mam tak od ośmiu miesięcy. Mam go w głowie odkąd tylko pierwszy raz go usłyszałem. Chodziłem z nim spać, budziłem się i dalej go nuciłem. Nie zrozumiecie piekła, przez które przeszedłem. "