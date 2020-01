"Wiedźmin" - co będzie najbardziej ekscytującym elementem 2. sezonu?

Lauren S. Hissrich jest wyjątkowo zapracowaną kobietą - nie dość, że pracuje obecnie nad 2. sezonem "Wiedźmina", to jeszcze do tego jeździ po świecie i rozmawia z dziennikarzami na temat pierwszych 8 odcinków serialu. Niedawno zdradziła, że wiele się nauczyła podczas kręcenia debiutanckiego sezonu, a teraz wyjaśniła, co jest najbardziej ekscytującym aspektem pracy nad kolejnymi epizodami.

Wiedźmin - co nowego przyniesie 2. sezon?

Według niej, nowe odcinki "Wiedźmina" od Netflix bardziej skupią się na samych relacjach postaci, a nie na fabule. Jak powiedziała w rozmowie z portalem Vulture:

" Wiemy już, które historie opowiemy w 2. sezonie, ale chcę się upewnić, że będę miała czas, by je odpowiednio opowiedzieć. Największą zmianą jest to, że upewniamy się, iż scenariusz nie jest za długi. To jest straszne, kiedy piszesz wspaniałą historię, a potem okazuje się, że trwa 95 minut, a ty musisz zrobić z tego 60-minutowy odcinek. Wtedy musisz wyciąć wiele elementów, które były świetne. "

Sama historia nieco zwolni, dzięki czemu będziemy mogli lepiej poznać naszych bohaterów, przestudiować ich podejście do świata i jeszcze dogłębniej poznać, co tak naprawdę ich motywuje do działania:

" Widzowie będą to mogli odczuć, bo nie skupiamy się na historii, nie przedstawiamy w kółko nowych postaci, nowych światów, królestw i polityki. Czasami po prostu siadamy z postaciami i dowiadujemy się o nich więcej. I to jest rzecz, która mnie najbardziej ekscytuje. "

Cóż, pozostaje nam jedynie liczyć na to, że 2. sezon będzie jeszcze lepszy od debiutanckiej serii. Premiera nowych epizodów "Wiedźmina" ma nastąpić dopiero w 2021 roku.