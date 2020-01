"Wiedźmin" - czy drugi sezon naprawi błędy pierwszego?

Pierwszy sezon "Wiedźmina" zadebiutował na Netfliksie w grudniu 2019 roku i w ciągu miesiąca stał się jedną z najpopularniejszych produkcji platformy streamingowej. Druga seria została potwierdzona jeszcze przed premierą debiutu Geralta i spółki, a sam serial został ciepło przyjęty przez fanów i krytyków, chociaż nie obyło się bez negatywnych głosów.

Wiedźmin - 2. sezon naprawi błędy

Wśród krytykowanych elementów znalazł się niespotykany sposób opowiadania fabuły, ale także tak przyziemne rzeczy jak... zły design nilfgaardzkich zbroi. Wygląda na to, że Lauren S. Hissrich przyjęła komentarze "na klatę" i przyznała się do kilku błędów i potknięć w trakcie 1. sezonu. W rozmowie z Writer Experience przyznała, że 2. sezon wprowadzi zmiany do tych "kontrowersyjnych" elementów:

" Wszystko przy "Wiedźminie" było dla mnie prawdziwą nauką. To jest piękne, że mogliśmy coś zrobić po raz pierwszy, a potem do tego powrócić. Sezon drugi jest ekscytujący. To jest szansa na to, by spojrzeć na sezon pierwszy, zobaczyć błędy i wyciągnąć z nich wnioski, opowiedzieć lepsze historie, poprawić rzeczy, które były brzydkie i zacząć od początku. Nilfgaardzkie zbroje będą kompletnie nowe. Możemy naprawić nasze błędy. "

Niestety, Lauren Hissrich nie zdradziła zbyt wiele szczegółów, więc trudno określić jak bardzo "kompletnie nowe" będą zbroje Nilfgaardczyków. Jej wypowiedź sugeruje jednak, że czeka nas raczej rewolucja, aniżeli zwykła ewolucja.

"Wiedźmin" jest już dostępny na Netfliksie. Niestety, data premiery 2. sezonu jest nieznana, ale wiemy, że powinien zadebiutować w 2021 roku.