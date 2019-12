"Wiedźmin": fani są zachwyceni. Oceny serialu mówią jednak zupełnie co innego

Serial "Wiedźmin" to najbardziej wyczekiwana odcinkowa produkcja 2019 roku. Miłośnicy fantasy, twórczości Andrzeja Sapkowskiego i gier CD Projekt Red wiązali z adaptacją przygód Geralta z Rivii bardzo duże nadzieje. Większość się nie zawiodła, czego dowodem są nadzwyczaj pozytywne komentarze na temat serialu w mediach społecznościowych. Oceny krytyków mówią jednak zupełnie co innego.

"Wiedźmin" - oceny serialu na Rotten Tomatoes

W dzisiejszych czasach powstaje tak dużo filmów i seriali, że większość widzów, nawet jeśliby bardzo chciała, nie byłaby w stanie obejrzeć wszystkiego. Żeby nie tracić czasu na szmiry, wiele osób korzysta z wszelkiego rodzaju agregatorów ocen kinowych i telewizyjnych produkcji, by poznać opinii innych i nie wejść na minę. Jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu jest Rotten Tomatoes, gdzie można przejrzeć nie tylko noty zwyczajnych zjadaczy popcornu, ale również profesjonalnych krytyków. Okazuje się, że tej drugiej grupie nowa propozycja od Netfliksa nie przypadała do gustu.

Pierwszy sezon "Wiedźmina" w oczach widzów to dzieło niemal idealne. Fani Geralta ocenili produkcję Netfliksa na 92%. Jest to średnia z ponad 8 tysięcy głosów oddanych przez internautów. Zupełnie inną cenzurkę wystawili serialowi krytycy. Tych co prawda było na razie 52, ale ich oceny raczej były zgodne, bo po zsumowaniu not otrzymaliśmy wynik 56%. Tak niska ocena oznacza, że według profesjonalistów "Wiedźmin" uznawany jest za produkt nieświeży, czyli nienadający się za bardzo do oglądania. Najwięcej zastrzeżeń krytycy mieli do gry aktorskiej Henry'ego Cavilla, który wcielił się w tytułową postać.

Trudno powiedzieć, skąd taki rozstrzał i która grupa przesadziła z oceną. Warto jednak pamiętać, że fanów "Wiedźmina" są miliony na całym świecie i niewykluczone, iż wielu z nich zawyżyło ocenę serialu jedynie ze względu na jego tematykę.

"Wiedźmin" - kiedy premiera 2. sezonu?

Mimo niskich not krytyków produkcja już okazała się hitem. Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu dostała oficjalne pozwolenie na kontynuację. Twórcy serialu już pracują nad drugim sezonem, a fanom "Wiedźmina" pozostaje czekać na nowe przygody Geralta, Yenefer i Ciri. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe odcinki trafią na Netflix. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie od 19 grudnia 2019 roku.

