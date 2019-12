"Wiedźmin" jednym z najchętniej oglądanych seriali. Które tytuły go pokonały?

Platforma streamingowa Netflix może pochwalić się kolejnym sukcesem. Serial "Wiedźmin" stał się jej następnym hitem, który entuzjastycznie oglądają miliony widzów na całym świecie. Okazuje się, że w ciągu kilku tygodni od premiery stał się jednym z najchętniej oglądanych tytułów ostatnich kilkunastu dni.

"Wiedźmin" jednym z najchętniej oglądanych seriali

O tym, że "Wiedźmin" odniesie sukces było wiadomo, od kiedy Netflix zapowiedział, że stworzy adaptację dzieł Andrzeja Sapkowskiego. Powodów jest kilka - wzięła się za nią jedna z najpopularniejszych platform streamingowych, Sapkowski ma sporą rzeszę fanów niw tylko w Polsce, popularności "Wiedźminowi" przysporzyły gry CD Projekt Red, a w Geralta z Rivii wcielił się ostatni odtwórca Supermana - Henry Cavill. Porażka nie wchodziła więc w grę.

Co prawda polscy widzowie mieli pewne obawy wynikające zapewne z poprzedniej nieudanej próby przeniesienia na język filmu twórczości Sapkowskiego, ale było to raczej dmuchanie na zimne. Potwierdzają to statystyki. Jak podaje serwis Horror Freak News, według najnowszych raportów "Wiedźmin" znalazł się na trzecim miejscu najchętniej streamowanych seriali w okresie między 18 a 24 grudnia 2019 roku. Pokonały go jedynie dwa inne hity - "Stranger Things" i "The Mandalorian". Mimo, że na prowadzenie wysunął się serial Disney+, Netflix nadal ma silną pozycję, ponieważ w zestawieniu figurują aż dwa tytuły tej platformy.

"Wiedźmin" sezon 2 - kiedy premiera?

Pierwszy sezon "Wiedźmina" trafił na Netflix 19 grudnia 2019 roku. Wszystkie 8 odcinków można oglądać w bazie serwisu. W planach jest kontynuacja serialu. Już zapowiedziano, że drugi sezon zadebiutuje w roku 2021. Zdjęcia rozpoczną się w Londynie w 2020 roku.

Zobacz też: "Wiedźmin" - sezon 1 [RECENZJA]