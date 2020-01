"Wiedźmin" jest bardziej popularny od "Stranger Things" w większości krajów

Netflix zaprezentował ludziom "Wiedźmina", który szybko stał się ogromnym przebojem na całym świecie. Produkcja zdobyła popularność nie tylko w Polsce i USA, gdzie seria była najbardziej wyczekiwana, ale również w innych krajach. Na Reddicie pojawiły się statystyki dotyczące programu przygotowane przez fana o pseudonimie Ebres. Według nich widać, że "Wiedźmin" cieszył się ogromną popularnością.

Co ciekawe - w większości krajów "Wiedźmin" był popularniejszy od... "Stranger Things". Trzeci sezon produkcji o nastolatkach z Hawkins był najpopularniejszym programem od Netfliksa, aż do czasu premiery "Wiedźmina". W opisie statystyk przygotowanym przez Ebresa możemy przeczytać:

"Wiedźmin" wygrał 21 do 5. Wygląda więc na to, że 3. sezon "Stranger Things" był najpopularniejszym serialem Netfliksa w historii... aż do 20 grudnia 2019 roku. "