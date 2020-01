"Wiedźmin" - nowe informacje o 2. sezonie. Będzie lepszy od 1. serii?

Pierwszy sezon "Wiedźmina" zadebiutował w grudniu 2019 roku i jakby na niego nie patrzeć, serial jest przebojem. Ilość widzów zadowoliła Netfliksa i chociaż produkcja mogłaby mieć nieco wyższe oceny od krytyków, to i tak najważniejszy jest odbiór wśród użytkowników. A ten był naprawdę dobry, więc nikogo nie powinien dziwić fakt, iż serial jeszcze przed premierą doczekał się potwierdzenia 2. sezonu.

Zdjęcia do kolejnej części mają ruszyć już niedługo, więc showrunnerka Lauren S. Hissrich i jej zespół scenarzystów mają już gotowe pomysły na kolejne odcinki. Niedawno twórczyni udzieliła wywiadu portalowi Collider, gdzie opowiedziała sporo o tym, jaki będzie 2. sezon i czego się nauczyła przy pracy nad "Wiedźminem":

"

Jak w każdej robocie - najpierw teoria, potem praktyka. W tym wypadku najpierw piszę, potem to nagrywamy. Czasami podczas kręcenia są momenty, w których dowiaduję się, że jestem zbyt sprytna dla własnego dobra i powinnam przestać. Potem dochodzi do post-produkcji i okazuje się, że nie tylko jestem za sprytna, ale też za dużo piszę i za dużo gadam.

Uczysz się przez robienie i przez obserwowanie rytmu swojego serialu. To ważna rzecz - każda produkcja ma swój rytm, swój ekosystem; to, co działa, i to, co nie. Wynieśliśmy wiele lekcji z 1. sezonu. Dla mnie przede wszystkim była to kreatywność. To pierwszy raz, gdy pracowałam na taką skalę i było to momentami przerażające. To naprawdę duży serial, na którym musiałam się nauczyć tej pracy. Dzięki temu lepiej wiem, co działa w scenariuszu, a co nie. "