"Wiedźmin": twórcy serialu wytłumaczyli jak działa magia w świecie serialu Netfliksa

To, że twórcy serialu "Wiedźmin" starali się jak najwierniej trzymać charakteru twórczości Andrzeja Sapkowskiego, wiadomo nie od dziś. Czy jednak dotyczy to również zasad funkcjonowania magii? Na ten temat wypowiedzieli się twórcy nowego hitu Netfliksa.

"Wiedźmin" - jak w seriali Netfliksa działa magia?

Dziennikarze portalu IGN mieli okazję być w Budapeszcie na planie serialu. Tam rozmawiali z twórcami produkcji na temat magii i tego, jak funkcjonuje ona w świecie przedstawionym. Okazuje się, że podobnie jak w wielu innych aspektach adaptacji, "Wiedźmin" będzie wierny literackiemu pierwowzorowi.

O magii w "Wiedźminie" wypowiedział się jeden z producentów serialu - Tomasz Bagiński, który potwierdził, że w zarówno Gerlat, jak i Yenefer posługują się po prostu magią. W tym świecie nie ma rozgraniczenia pomiędzy białą i czarną magią. Jest to jeden z elementów rzeczywistości, który można wykorzystać zarówno do czynienia dobra, jak i zła. Julian Parry - osoba nadzorująca ekipę mistrzów efektów specjalnych opowiedział natomiast o tym, jak magię powołano do życia od strony wizualnej. Założeniem twórców było jak największe urealnienie nadprzyrodzonych zjawisk, by widz miał wrażenie, że magia jest prawdopodobna.

Nie mogło też zabraknąć wypowiedzi showrunnerki serialu - Lauren S. Hissrich, która skupiła się na magii pod kątem pisania scenariusza. Twórczyni zwróciła uwagę, że magia nie może być czymś, co rozstrzyga wszystkie problemy bohaterów, bo tego typu rozwiązanie zaburzałoby dramaturgię. Z tego powodu zarówno w książkach, jak i serialu, posługiwanie się magią ma swoją cenę. Jest wyczerpujące fizycznie i długie wykorzystywanie magicznych zdolności, może w końcu doprowadzić do śmierci.

"Wiedźmin" - kiedy premiera?

Pierwszy sezon "Wiedźmina" jest dostępny w bazie Netfliksa od 20 grudnia 2019 roku. W serialu wystąpili między innymi Henry Cavill, Freta Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring oraz Maciej Musiał. Platforma streamingowa już potwierdziła, że powstanie drugi sezon serialu. Na razie nie zdradzono daty jego premiery.

Zobacz też: "Wiedźmin" - sezon 1 [RECENZJA]