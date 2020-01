"Wiedźmin" - w 2. sezonie pojawi się Mark Hamill? Tego chciałaby twórczyni

Trwają już prace nad 2. sezonem "Wiedźmina", ale nie przeszkadza to twórczyni serialu, Lauren S. Hissrich w rozmawianiu z dziennikarzami. Jak pewnie już wiecie (a jak nie, to się dowiecie), twórczyni chętnie opowiada o swoim dziele. Niedawno zapytano ją o zaangażowanie do serialu Marka Hamilla, którego fani już od kilkunastu miesięcy widzą w roli Vesemira.

Wiedźmin - Mark Hamill jako Geralt?

Kilka miesięcy temu Mark Hamill przyznał, że nie wie za bardzo, czym jest "Wiedźmin", ale wyraził na Twitterze zainteresowanie rolą Vesemira. Aktor pasowałby do roli mentora Geralta wyśmienicie, a perspektywa zobaczenia gwiazdora "Gwiezdnych wojen" w serialu o zabójcy potworów wywołuje w fanach ogromny entuzjazm.

Na temat całej sytuacji wypowiedziała się sama Lauren S. Hissrich, która zdradziła IGN, czy w ogóle taka możliwość istnieje:

" Mark od dawna interesował mnie, jako potencjalny kandydat do roli w serialu. Na razie nie skontaktowaliśmy się z jego agentem, ale to dlatego, że nie rozpoczęliśmy jeszcze castingów. Ale naprawdę podoba mi się reakcja internetu. "Wiedźmin" ma ogromną ilość fanów, a jakbyśmy dodali do tego jeszcze wielbicieli "Gwiezdnych wojen"... Wow, mój mózg zaraz wybuchnie. "

Hissrich przyznała w rozmowie, że jej reakcja na tweety Marka Hamilla była bardzo "fanowska", a sama nie mogła uwierzyć, że aktor zareagował na serial i wyraził zainteresowanie produkcją:

" To była jedna z takich pierwszych chwil związanych z "Wiedźminem", które wywołały we mnie reakcję typu: "O, mój Boże! Czy to w ogóle możliwe? Mark Hamill wie, czym jest Wiedźmin i chciałby rolę?". "

Miejmy nadzieję, że Hamill i Hissrich się dogadają, a Luke Skywalker pojawi się w 2. sezonie "Wiedźmina". Ten ma zadebiutować dopiero w 2021 roku.