Co by było, gdyby Steven Seagal zagrał Geralta w "Wiedźminie"? Zobaczcie wideo

Z początku, wybór posągowego Henry'ego Cavilla do roli Geralta budził zastrzeżenia. Wielu fanów twórczości Andrzeja Sapkowskiego widziało na jego miejscu choćby Madsa Mikkelsena czy Nikolaja Coster-Waldau. Nawet teraz, gdy serial już się ukazał, a Henry okazał się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, wielu zastanawia się jak inni aktorzy sprawdziliby się w roli tytułowego wiedźmina. W ten oto sposób powstał deepfake, który znajdziecie poniżej. Co powiecie na Geralta w wykonaniu Stevena Seagala?

"Wiedźmin" - Steven Seagal jako Geralt z Rivii

Deepfake to bardzo popularny rodzaj twórczości. Ich autorzy pozwalają nam przekonać się, jak mogłyby wyglądać alternatywne wersje znanych produkcji. Którego fana "Gwiezdnych wojen" nie ciekawy bowiem, co by było, gdyby w rolę Anakina Skywalkera wcielił się Leonardo DiCaprio?

Netfliksowego "Wiedźmina" również to nie ominęło. Jeden z internautów postanowił podzielić się ze światem swoją wersją serialu, w której Geraltem jest nie Cavill, a Steven Seagal. Efekt znajdziecie poniżej.

Mimo początkowych obiekcji, fani zaakceptowali Henry'ego Cavilla w roli Geralta. Brytyjczyk powróci w tej roli w 2021, gdy drugi sezon "Wiedźmina" zawita na platformie Netflix.

