"Władca Pierścieni": ogłoszono pełną obsadę serialu Amazona

Już niedługo platforma Amazon Prime będzie miała szansę przyćmić hit HBO "Gra o tron". Od kilku miesięcy trwają bowiem prace nad serialem, który będzie adaptacją powieści J.R.R. Tolkiena. Twórcy wciąż niezatytułowanego serialu o Śródziemiu, zwanego potocznie "Władcą Pierścieni", zdradzili pełną obsadę. Którzy aktorzy zostaną gwiazdami produkcji?

Jak podaje Variety, twórcy serialu opartego na twórczości Tolkiena ogłosili listę aktorów, którzy wystąpią nadchodzącej produkcji. Oto artyści, którzy wcielą się w głównych bohaterów serialowego "Władcy Pierścieni":

Jak widać, w serialu zabraknie gwiazd wielkiego formatu, co nie oznacza, że w przyszłości powyższe nazwiska nie staną się słynne. W końcu, kiedy powstawała telewizyjna "Gra o tron", większości aktorów nikt nie kojarzył, a teraz są idolami milionów fanów na całym świecie.

"Władca Pierścieni" - do obsady dołączył aktor z "Gry o tron"

Shworunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay skomentowali wybór aktorów do swojego serialu.

Po wymagających i rozległych poszukiwaniach na całym świecie, jesteśmy szczęśliwi, że możemy w końcu ujawnić pierwszą grupę genialnych aktorów, którzy zagrają we "Władcy Pierścieni" Amazona. Sa o nadzwyczaj utalentowani kobiety i mężczyźni i o wiele więcej niż tylko nasi aktorzy: są najnowszymi członkami wciąż powiększającej się kreatywnej rodziny, która niestrudzenie pracuje, by powołać do życia na nowo Śródziemie dla fanów i dziwów z całego świta. "